Pedro Alliana Asume Presidencia de Paraguay y Define Reemplazo Vicepresidencial

Pedro Alliana asume la presidencia paraguaya tras la renuncia de Santiago Peña por el escándalo Ueno Bank. Detalles sobre su sucesión constitucional y el reemplazo en la vicepresidencia hasta 2028.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay para completar el mandato que finaliza en agosto de 2028, tras la destitución del presidente Santiago Peña. Esta transición de poder ocurre en medio de una profunda crisis política y financiera originada por el colapso del Ueno Bank y los cuestionamientos dirigidos a la administración anterior. Alliana, quien servía como vicepresidente, se convierte en el nuevo mandatario bajo los procedimientos constitucionales vigentes.

Carrera Política y Orígenes de Pedro Alliana

La trayectoria de Pedro Alliana se ha desarrollado dentro de la Asociación Nacional Republicana, también conocida como Partido Colorado. Nacido en la ciudad de Pilar, ubicada en el departamento de Ñeembucú, el 19 de febrero de 1974, Alliana mantuvo una carrera pública vinculada inicialmente al deporte y la actividad comercial. En 1991, integró la selección nacional de básquetbol de Paraguay antes de incursionar en la política partidaria.

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Su primera candidatura a la intendencia de Pilar tuvo lugar en 2006, un intento que no resultó favorable pero que le permitió consolidar su capital político en la región sur del país. Dos años después, en 2008, con 33 años de edad, fue electo gobernador del Departamento de Ñeembucú, cargo que ejerció hasta 2013. Durante este periodo, Alliana operó bajo la línea interna liderada por el ex presidente Horacio Cartes, con quien actualmente enfrenta diferencias políticas significativas.

Ascenso Legislativo y Liderazgo Partidario

Alliana dio el salto al legislativo nacional al ser electo diputado por Ñeembucú en los periodos 2013-2018 y 2018-2023. Durante su estancia en la Cámara de Diputados, presidió la Cámara Baja durante cuatro periodos consecutivos entre 2015 y 2022. Paralelamente, su influencia dentro del Partido Colorado se fortaleció al asumir la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR en abril de 2016, rol que mantuvo hasta enero de 2023.

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En abril de 2023, Alliana integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña bajo la bandera del Partido Colorado. Tras ganar las elecciones generales, asumió como vicepresidente de la República el 15 de agosto de ese mismo año. Desde esa posición, combinó la gestión institucional con un rol activo de articulación política dentro del oficialismo, integrando un sector de aliados descrito por algunos medios como el nuevo Cuatrinomio de Oro.

Controversias por Parentesco en Cargos Públicos

La figura de Pedro Alliana ha generado críticas debido a la presencia de varios familiares en cargos dentro del sector público paraguayo. Las controversias se intensificaron tras la revelación de que su hija, Montserrat Alliana, había sido contratada en la Cámara de Diputados sin un título académico registrado para desempeñarse en una oficina de coordinación. Esta situación sumó peso a los cuestionamientos sobre la gestión administrativa durante su periodo como vicepresidente.

Otras personas vinculadas a Alliana que ocupan cargos públicos incluyen a su esposa, Fabiana Souto Ortiz, quien se desempeña como diputada. También se encuentra su cuñado, Rodrigo Daniel Souto Ortiz, director en la Vicepresidencia de la República. La red familiar incluye a su primo, Ricardo Rodrigo Torres Alliana, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, y a su primo Carlos Zarza Alliana, también funcionario de la misma entidad. Estos nombramientos han sido puntos de conflicto en el debate político actual.

Sucesión Constitucional y Designación Vicepresidencial

La renuncia de Santiago Peña activa el mecanismo de sucesión automática establecido en la Constitución Nacional para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo. Pedro Alliana asumió la Presidencia sin necesidad de una nueva elección ni de una designación adicional por parte del Congreso. Su juramento como mandatario produjo, a su vez, una vacancia definitiva en la Vicepresidencia, lo que activó el procedimiento especial contemplado en el artículo 234 de la Carta Magna.

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El artículo 234 establece dos escenarios distintos para cubrir una vacancia definitiva en la Vicepresidencia. Si la renuncia se produce en los últimos dos años del mandato presidencial, no corresponde convocar a elecciones populares para elegir al reemplazante. En el caso actual, el periodo iniciado el 15 de agosto de 2023 y previsto hasta el 15 de agosto de 2028, se encuentra dentro de este margen de tiempo.

Por lo tanto, el nuevo vicepresidente será designado por mayoría absoluta de los integrantes del Congreso Nacional. Considerando su composición constitucional de 45 senadores y 80 diputados, esa mayoría equivale a 63 votos. Este proceso asegura la cobertura del cargo restante hasta el 15 de agosto de 2028, manteniendo la estructura gubernamental durante el periodo que faltaba por concluir.