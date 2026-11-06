Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay tras renuncia de Peña

El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura de Estado en Paraguay debido a la renuncia de Santiago Peña y el avance del juicio político. Analizamos el impacto político y las reacciones ciudadanas ante el escándalo del Banco Ueno.

El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la presidencia de Paraguay tras la renuncia formal de Santiago Peña. Este movimiento sucede mientras avanza el proceso de juicio político en contra del mandatario por el colapso del Banco Ueno. La Constitución ordena que Alliana complete el mandato hasta agosto de 2028.

Ruptura política con Horacio Cartes

Pedro Alliana es un aliado histórico de Horacio Cartes, aunque sus relaciones han presentado grietas recientes. Alliana expresó su descontento sobre el manejo del sistema financiero durante el gobierno de Peña. En conversaciones filtradas, reprochó a Santiago Peña haber ignorado sus advertencias sobre la crisis bancaria.

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Las declaraciones de Alliana destacan que ya había alertado sobre la gravedad de la situación al ministro de Economía, Carlos Fernández. Este desacuerdo interno refleja tensiones dentro del Partido Colorado. La relación entre el nuevo mandatario y el expresidente parece haberse deteriorado significativamente.

Respuesta legislativa y popular

La Cámara de Diputados votó 48 contra 30 para rechazar el juicio político contra el vicepresidente. Sin embargo, aprobaron por unanimidad iniciar el proceso contra Santiago Peña. Esta decisión política facilita la transición de poder hacia Alliana.

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Fuera del Congreso, miles de ahorristas del Banco Ueno realizaron protestas masivas en Asunción. Los manifestantes exigieron la devolución de sus fondos y gritaban consignas como vencer o morir. La policía utilizó gas lacrimógeno para contener la protesta, evidenciando el profundo descontento social.

Biografía y trayectoria de Pedro Alliana

Conocido como Mangui, Pedro Alliana nació en Pilar, Ñeembucú, el 19 de febrero de 1974. Fue comerciante y jugador de básquetbol antes de entrar en la política. Dirigió el gobierno de Ñeembucú entre 2008 y 2012, y luego ocupó escaños legislativos nacionales.

Alliana presidio la Junta de Gobierno del Partido Colorado desde 2015 hasta 2023. Su alianza con Horacio Cartes fue clave para la fórmula presidencial de 2023. Sin embargo, enfrentó acusaciones de nepotismo por la contratación de su hija, Montserrat Alliana, en la Cámara de Diputados sin título académico exigido.

Retorno al poder de Horacio Cartes

El escenario político cambia drásticamente si la vacancia ocurre en los últimos dos años del período constitucional. El artículo 234 de la Constitución permite al Congreso designar al sucesor. En las últimas horas, el senador Antonio Barrios apareció como favorito para ocupar la vicepresidencia.

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Antonio Barrios es médico personal de Horacio Cartes y actual senador nacional. Su posible ascenso marcaría un retorno político directo del expresidente. Este desarrollo podría reconfigurar el equilibrio de fuerzas en el Congreso paraguayo en el corto plazo.