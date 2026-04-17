Pausas Estratégicas en el Fútbol: ¿Comercio o Necesidad Climática?

La inclusión de 'cooling breaks' en partidos de fútbol, justificadas en principio por el clima extremo, se ha convertido en una práctica habitual y parece haber llegado para quedarse, incluso en condiciones no adversas. Esto genera debate sobre su propósito real y su impacto en el juego.

La inclusión de pausas estratégicas en los partidos de fútbol, comercializadas como 'cooling breaks', ha sido una característica recurrente y parece haberse consolidado, especialmente con miras al Mundial de Clubes de 2025. Si bien estas interrupciones no son una novedad y podrían justificarse bajo el intenso calor del verano norteamericano, donde la sensación térmica puede superar los 40 grados Celsius, ahora las pausas parecen desvincularse del factor climático. En la reciente competición, todos los encuentros incluyeron pausas breves en cada tiempo, programadas alrededor de los minutos 22 y 67. A pesar de que esto pudo resultar anticlimático para los aficionados y perjudicial para el flujo natural del juego de los protagonistas, el principal beneficiado resultó ser Powerade, el proveedor oficial de bebidas.

La FIFA, al igual que otras organizaciones, emplea métodos para evaluar el riesgo de exposición a diversos factores climáticos. Sin embargo, las pausas implementadas en este contexto han sido criticadas por ser injustificadas y, sobre todo, poco profesionales. En una competencia de la máxima categoría mundial, que reúne a los mejores clubes de Sudamérica y a varios de los equipos más importantes del planeta, los jugadores se ven obligados a detener el partido durante minutos, simulando hidratarse como si la temperatura estuviera por encima de los 40 grados. Cuando la temperatura real es inferior a los 20 grados, la decisión de aplicar estas pausas carece de fundamento lógico, y el público no ha dudado en expresar su descontento.

El caso de Estudiantes de La Plata y Cusco FC ilustra esta situación. Mientras que los jugadores de Cusco FC, que comparte grupo con Estudiantes y visitó la altura de Cusco en la primera jornada, no manifestaron su descontento en el campo de juego, sí lo hicieron a través de un irónico posteo en redes sociales. Los silbidos del público durante el partido entre Estudiantes y Cusco al anunciarse el 'cooling break' evidenciaron la percepción generalizada de que estas pausas estaban fuera de lugar.

La preocupación por las condiciones climáticas se agrava de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El clima esperado en estas sedes es variado. En particular, algunas ciudades de Estados Unidos presentan condiciones climáticas desafiantes. En esas regiones, el calor será intenso, superando habitualmente los 35 grados Celsius. Además, la alta humedad y la gran cantidad de superficies de concreto serán factores determinantes que podrían justificar la implementación de pausas estratégicas.

Sin embargo, la generalización de estas pausas, independientemente de la temperatura, plantea interrogantes sobre su verdadero propósito y su impacto en la integridad del deporte y la experiencia de los aficionados. La decisión de mantener estas pausas de forma sistemática, incluso cuando las condiciones meteorológicas no lo exigen, suscita debate sobre si responden a intereses comerciales o a una genuina preocupación por el bienestar de los jugadores, o quizás a una combinación de ambos. La FIFA y las confederaciones deberán sopesar cuidadosamente las implicaciones de estas decisiones a largo plazo, buscando un equilibrio entre la seguridad de los deportistas, la continuidad del espectáculo y la autenticidad del juego, evitando que las pausas se conviertan en un elemento más de espectáculo publicitario que en una necesidad genuina.

La percepción de anticlimatismo y la posible distorsión del ritmo de juego son aspectos que no pueden ser ignorados si se desea mantener la integridad y el atractivo del fútbol a nivel global. El análisis de datos y la aplicación de protocolos claros y transparentes serán cruciales para determinar la necesidad real de estas pausas en el futuro, asegurando que se basen en criterios objetivos y no en conveniencias comerciales o en una aplicación indiscriminada de reglas que no consideran las particularidades de cada encuentro y cada ubicación. La respuesta de los aficionados y la crítica de los profesionales del deporte son señales claras de que este tema requiere una revisión profunda para evitar la banalización de elementos que deberían ser reservados para situaciones de verdadera necesidad.





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