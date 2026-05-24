Paulo Dybala's last game in Italy and Roma's Champions League spot. The Argentine star assisted Donyell Malen for the 1-0 and then celebrated with him. He also scored two assists, one of which was a brilliant assist for Malen's goal. Roma finished third in Serie A and secured their spot in the Champions League. The decision regarding Dybala's future will be made soon. The Argentine star's performance on Sunday showed his quality and the need for him in the team.

Paulo Dybala asistió a Donyell Malen para el 1-0 y luego celebraron juntos. En lo que pudo ser su último partido en Italia, la Joya metió dos asistencias, una de taco, para el 2-0 ante el Hellas Verona que clasificó a la Loba a la Champions.

Ahora sí, que terminó la Serie A y que la Joya ayudó a la Roma a meterse en la Champions después de siete años, llegará la decisión final. Ahora sí, habrá que ver si lo que publicó La Gazzetta dello Sports, sobre que la continuidad del campeón del mundo se anunciaría este lunes, se hace realidad. Mientras tanto, Roma le ganó 2 a 0 a Hellas Verona de visitante, terminó tercero en el Calcio y se metió en la Champions.

La primera para Malen, a quien le atajaron un penal, pero el rebote le quedó a la Joya que dejó solo al delantero neerlandés para que se tomara revancha y convirtiera el 1-0. La Joya encaró para el arco a campo abierto y, cuando el defensor del Hellas Verona le cerró el ángulo de remate, enganchó hacia adentro y tiró el lujo para que su compañero defina cruzado y a los 92 confirme el pasaje a la Orejona.

El festejo de Dybala en lo que es técnicamente su último partido en la Roma antes de que se venza su contrato este 30 de junio lo dijo todo: el argentino se tiró enseguida en el área, con los brazos y las piernas abiertas, todo un símbolo del objetivo conseguido. ¿Mala señal para Boca?

Por lo pronto, la Roma le hizo una propuesta sobre la mesa: 2.500.000 de euros anuales, teniendo en cuenta la baja productividad que tuvo el argentino en la última temporada producto de algunas lesiones. Sin embargo, este domingo volvió a mostrar su calidad, con un verdero show. Una situación que puede ser perjudicial para Boca, porque quedó claro que, más allá de sus problemas físicos, la Roma necesita de Dybala y más aún para jugar la Champions.

Boca rechazó otra propuesta millonaria desde Turquía por Milton Delgado. El encuentro de Paredes y varios jugadores de Boca con el agente de Dybala en la previa de un día clave





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