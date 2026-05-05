Paulo Díaz, baja confirmada en River: desgarro y adiós a los playoffs y la Sudamericana

El defensor chileno Paulo Díaz sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo y se perderá los playoffs del Torneo Apertura y la definición del grupo en la Copa Sudamericana. Un duro golpe para el equipo de Eduardo Coudet.

La situación física de Paulo Díaz representa un revés significativo para River Plate en un momento crucial de la temporada. El defensor chileno ha sido diagnosticado con un desgarro en el recto anterior izquierdo, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas.

Esta lesión no solo implica su ausencia en los playoffs del Torneo Apertura, sino que también pone en riesgo su participación en la definición del grupo en la Copa Sudamericana, comprometiendo la capacidad del equipo para afrontar una agenda apretada y exigente. La noticia llega en un instante delicado, justo cuando River comenzaba a recuperar jugadores importantes como Fausto Vera y Sebastián Driussi, lo que hacía albergar esperanzas de contar con un plantel más completo y competitivo.

El impacto de esta baja se siente especialmente fuerte considerando que el equipo de Eduardo Coudet se encuentra en la recta final del primer semestre, con partidos de alta importancia que definirán su camino en ambas competiciones. La falta de continuidad de Díaz en los últimos encuentros agrava aún más la situación. El defensor no disputaba un partido como titular desde el encuentro ante Blooming y su participación se había limitado a escasos minutos en cuatro ocasiones.

A pesar de no ser una pieza fundamental en el esquema titular, Díaz representaba una valiosa opción de recambio para el cuerpo técnico, especialmente en un contexto de alta exigencia física y táctica. Su ausencia reduce las alternativas disponibles para Coudet, obligándolo a replantear la estrategia y a confiar en otros jugadores para cubrir su posición. La lesión no solo afecta al jugador individualmente, sino que también impacta en la dinámica del equipo y en la planificación del entrenador.

La recuperación de Díaz se presenta como un proceso largo y desafiante, que requerirá paciencia y dedicación por parte del jugador y del cuerpo médico. El club deberá evaluar cuidadosamente las opciones disponibles para reemplazarlo y asegurar que el equipo mantenga su nivel competitivo a pesar de esta sensible baja. La enfermería de River Plate ha sido un problema recurrente a lo largo de la temporada, y esta nueva lesión de Díaz vuelve a encender las alarmas en Núñez.

Si bien la recuperación de Vera y Driussi había generado optimismo, la lesión del defensor chileno recuerda la fragilidad del plantel y la necesidad de contar con un grupo más amplio y preparado para afrontar los desafíos que se presentan. La exigencia de jugar playoffs y Copa Sudamericana de manera simultánea requiere una rotación constante y la disponibilidad de todos los jugadores en óptimas condiciones físicas.

La ausencia de Díaz obliga a Coudet a tomar decisiones difíciles y a priorizar la preservación de los jugadores clave. El cuerpo técnico deberá trabajar intensamente para minimizar el impacto de esta baja y asegurar que el equipo pueda superar este obstáculo y alcanzar sus objetivos.

La situación de Díaz sirve como un llamado de atención sobre la importancia de la prevención de lesiones y la necesidad de implementar programas de entrenamiento y recuperación adecuados para proteger la salud de los jugadores y garantizar su rendimiento en el campo de juego. El club espera ansiosamente el regreso de Díaz, pero mientras tanto, deberá enfocarse en encontrar soluciones alternativas y en mantener la competitividad del equipo en ambas competiciones





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