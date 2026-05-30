Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés: el desafío de ser madre y jugadora de rugby de elite

La historia de Paula Pedrozo, capitana del seleccionado argentino de rugby seven, quien logró compatibilizar su carrera deportiva con la maternidad tras un proceso de inseminación artificial. Su hijo Vito nació en marzo y días después ya estaba compitiendo en Uruguay. Un relato de perseverancia y pasión.

Paula Pedrozo , conocida como Pula en el mundo del rugby, es la capitana de Las Yaguaretés , el seleccionado argentino de rugby seven. Su historia es un ejemplo de superación y pasión por el deporte, combinado con la maternidad.

Nacida en Concordia, Entre Ríos, empezó a jugar a los 15 años alentada por sus padres, ambos profesores de educación física. Desde entonces, su vida ha sido un constante equilibrio entre el deporte de alto rendimiento y su vida personal. Tras terminar el secundario, se mudó a Corrientes para estudiar, pero no encontró un club donde practicar, lo que la obligó a una pausa de un año.

Luego se unió al Capri de Posadas en Misiones, y sus desafíos deportivos comenzaron a crecer. Miguel Seró, entonces entrenador de Las Pumas, la descubrió y la invitó a la primera concentración nacional cuando cumplió 18 años, en un proceso de renovación del plantel. Su primer torneo oficial fue en Hong Kong en 2015, y luego disputó el repechaje olímpico en Irlanda en 2016.

Desde entonces, no ha parado de crecer dentro del equipo, convirtiéndose en una de las jugadoras más experimentadas y en la capitana. Su liderazgo es clave en un equipo que busca consolidarse en el circuito mundial de seven. La decisión de formar una familia junto a su pareja, Sofía, también jugadora de rugby, no fue sencilla. Llevaban tres años intentando tener un hijo mediante inseminación artificial, un proceso con bajos porcentajes de efectividad.

Paula explica que la inseminación requiere que la muestra de semen se aporte en el día más fértil de la mujer, y luego esperar 14 días para saber si el test es positivo. En cada intento, Sofía debía interrumpir su actividad deportiva, y se enfrentaron a inconvenientes como hipotiroidismo y pólipos en el útero, que alargaron el procedimiento. A pesar de las desilusiones, la espera valió la pena: el 16 de marzo nació Vito, su hijo.

Paula destaca que documentaron el proceso grabando videos de las reacciones a los tests, pero luego dejaron de hacerlo por la carga emocional. Hoy, la capitana anima a otras personas a perseguir sus sueños, mostrando que es posible compatibilizar la maternidad con una carrera deportiva de elite. Días después del parto, viajó a Montevideo con Las Yaguaretés para disputar un torneo, dejando a su bebé al cuidado de Sofía. En esa gira, logró un try, dedicándoselo a su hijo.

Luego vinieron torneos en San Pablo, Hong Kong y Valladolid. Paula confiesa que cada vez le cuesta más irse, pero que disfruta cada momento y que su pareja la apoya incondicionalmente. Ahora valora tanto lo pequeño y cotidiano como lo extraordinario, y aprovecha las concentraciones para dormir.

En cuanto al rugby femenino en Argentina, Paula considera que se encuentra en una meseta, pero confía en que la actualidad de Las Yaguaretés puede ser un impulso para retomar el camino de ascenso. Destaca la importancia del semillero de juveniles y la necesidad de que las jugadoras se fijen objetivos estrictos. El desafío actual es ganar los partidos contra rivales de su nivel y seguir creciendo como equipo.

La historia de Paula Pedrozo es un testimonio de que con sacrificio y determinación, se pueden alcanzar los sueños, tanto en lo deportivo como en lo personal. Su experiencia inspira a nuevas generaciones de mujeres en el rugby, demostrando que el deporte no está reñido con la familia. Las Yaguaretés continúan su camino en el circuito mundial, con una capitana que lidera con el ejemplo dentro y fuera de la cancha





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