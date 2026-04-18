Paula Chaves Afronta Momento Crítico: La Salud de Su Perro Moro y Polémicas Personales

La conductora Paula Chaves atraviesa una etapa compleja marcada por la delicada salud de su perro Moro, de 15 años, y enfrentando recientes controversias mediáticas que incluyen la pérdida de la madrina de su hija y acusaciones públicas.

La familia de Paula Chaves atraviesa un momento de profunda tristeza que ha conmovido a sus seguidores, quienes siguen de cerca la evolución de su querido perro Moro . El animal, un fiel compañero de 15 años, se encuentra en una delicada situación de salud debido a su avanzada edad. Una reciente publicación de la modelo y conductora en redes sociales, donde se la ve junto a Moro en la cama, visiblemente afectada por el llanto y con la esperanza de que su mascota parta sin sufrimiento, ha generado una ola de empatía y preocupación entre sus fans.

Moro llegó a la vida de Paula en 2010, como un obsequio de Pedro Alfonso durante su participación en el programa ShowMatch, consolidándose rápidamente como un miembro indispensable de la familia. A lo largo de los años, el perro ha recibido un cuidado excepcional, disfrutando incluso de unas vacaciones de verano en Villa Carlos Paz, donde compartió momentos de esparcimiento y afecto junto a la familia.

Paula Chaves, con una mezcla de humor y asombro, ha mencionado en ocasiones que la longevidad de Moro podría atribuirse a un peculiar incidente: se cree que el perro ingirió la placenta de Olivia, la primogénita de la pareja, un hecho que ha atribuido a la buena salud de su mascota.

Hace pocos días, ante una indisposición que afectó la movilidad de Moro, la conductora había solicitado a sus seguidores que enviaran energías positivas y pensamientos de bienestar para su compañero, demostrando el profundo vínculo que los une.

Paralelamente a esta angustiosa situación familiar, Paula Chaves ha enfrentado otras polémicas en los últimos días. Durante un evento, se encontró con Zaira Nara y, ante la insistencia de los periodistas, confirmó la noticia de que Zaira ya no ejerce como madrina de Filipa, su hija. Esta revelación añadió un matiz de tensión a la esfera mediática de la conductora.

Poco después, Ximena Capristo lanzó duras acusaciones contra Paula, calificándola de hipócrita y señalándola por haber proferido comentarios imperdonables sobre su hijo Félix. Aunque Paula optó por no entrar en detalles sobre la naturaleza de estas supuestas declaraciones, Capristo enfatizó la gravedad de las mismas y su incapacidad para perdonarlas, creando un clima de controversia.

Adicionalmente, Paula Chaves se vio envuelta en un debate público tras ser acusada de haber solicitado el despido de parte de la producción de su programa en Olga, a raíz de unas declaraciones realizadas por una menor en contra de Javier Milei. La conductora ha negado rotundamente estas acusaciones, desmintiendo haber tenido alguna implicación en la remoción de su equipo de trabajo.

Estos incidentes, sumados a la delicada salud de Moro, han configurado un período de considerable presión y escrutinio para la figura pública de Paula Chaves, quien ha mantenido una postura de resiliencia ante las adversidades, enfocándose en el bienestar de su familia y compañeros más cercanos, tanto humanos como caninos. La comunidad virtual sigue pendiente de las noticias, enviando mensajes de apoyo y fuerza en estos momentos difíciles





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