Paula Bernini Inaugura la Participación de TN en la Feria Internacional del Libro con un Relato de Coberturas en el Interior del País

La periodista Paula Bernini abrió el stand de TN en la Feria Internacional del Libro 2026 con una charla sobre su experiencia en coberturas periodísticas a lo largo del país, destacando la importancia de visibilizar las historias del interior. La feria, que se extiende hasta el 11 de mayo, ofrecerá diversas actividades con periodistas de TN, Clarín y Ñ.

La periodista Paula Bernini dio inicio a la participación de TN en la 50ª Feria Internacional del Libro, celebrada en el predio de La Rural, con una enriquecedora charla dirigida al público.

El evento, que comenzó el jueves y se extenderá hasta el 11 de mayo, se centró en la experiencia de Bernini en la cobertura periodística a lo largo y ancho del país, revelando los desafíos y las particularidades de informar desde el interior. La presentación de TN, en conjunto con Clarín y Ñ, se propone ofrecer una ventana al detrás de escena del periodismo, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano cómo los periodistas desarrollan su labor diaria, enfrentando situaciones diversas y complejas.

Bernini anticipó el contenido de su exposición, titulada “Historias de coberturas periodísticas en la ruta”, destacando la variedad de temas que abordaría. Mencionó casos de gran impacto mediático como la desaparición de Loan Danilo Peña, el trágico asesinato de Báez Sosa, las devastadoras inundaciones en Bahía Blanca y la ambiciosa cobertura de la Ruta 40, que buscó llevar la emoción del Mundial a cada rincón de Argentina.

La periodista enfatizó la importancia de la presencia de TN en el interior del país, subrayando la misión de visibilizar las realidades locales y dar voz a las historias que a menudo permanecen silenciadas.

“La idea es que hoy yo pueda hablar de las notas que hace TN a lo largo del país y la presencia que tiene en el interior”, afirmó Bernini, resaltando el compromiso del canal con la cobertura exhaustiva del territorio nacional. Además, hizo referencia a la diversidad de coberturas, desde las más dramáticas hasta aquellas que buscan ofrecer un respiro y mostrar aspectos más ligeros de la vida cotidiana.

El caso de Loan Danilo Peña, y el despliegue periodístico en Corrientes para seguir cada detalle de la investigación, sirvió como un ejemplo concreto del compromiso de TN con las coberturas de largo aliento y la búsqueda de la verdad. La periodista también compartió detalles sobre el tiempo que invirtió en cada cobertura, mencionando los dos meses en cuarentena, los tres meses dedicados al caso Loan y los diez días en Bahía Blanca, reafirmando la importancia de cada una de ellas.

“Es difícil priorizar una nota sobre la otra, todas son importantes”, declaró Bernini, demostrando la dedicación y el profesionalismo que caracterizan el trabajo de TN. La presencia de TN en la Feria Internacional del Libro no se limita a la charla de Paula Bernini. El espacio de TN, Clarín y Ñ continuará ofreciendo una programación variada y atractiva, con la participación de otros destacados periodistas.

El próximo sábado, el público podrá disfrutar de “El Baúl de Charlie López: objetos y recuerdos que marcaron nuestras vidas”, una propuesta nostálgica y emotiva, así como de la presentación de Ricardo Canaletti con “Crímenes impunes de la historia argentina”, una investigación profunda sobre casos sin resolver que han marcado la historia del país. El domingo, Nelson Castro compartirá su experiencia en la cobertura de la guerra en Medio Oriente, un testimonio valioso y conmovedor, con la participación de Gonzalo Bañez y Alan Ferraro, quienes aportarán sus perspectivas y conocimientos sobre el conflicto.

La Feria Internacional del Libro se consolida así como un espacio de encuentro entre periodistas y público, donde se promueve el debate, la reflexión y la difusión de información de calidad. TN reafirma su compromiso con el periodismo responsable y la cobertura integral de la realidad argentina, ofreciendo a sus lectores y espectadores una visión completa y objetiva de los acontecimientos que marcan la vida del país.

La feria representa una oportunidad única para conectar con la audiencia y mostrar el trabajo que se realiza ininterrumpidamente desde el canal, fortaleciendo el vínculo con la sociedad y contribuyendo a la construcción de una ciudadanía informada y crítica





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