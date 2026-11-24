Abogada y experta en DDHH Paula Mercedes Alvarado Mamani analiza el racismo en el sistema judicial argentino y la necesidad de construir una perspectiva jurídica antirracista.

Paula Mercedes Alvarado Mamani es una figura fundamental en la defensa de los derechos humanos y los pueblos indígenas en Argentina. Abogada kolla, especialista en la materia y miembro de la comunidad Tres Ombúes en La Matanza, preside la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Actualmente, ejerce la representación legal de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en la histórica causa por la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida en la provincia de Formosa en 1947.

Orígenes indígenas y identidad cultural

Su trayectoria profesional y política está inextricablemente ligada a su formación familiar y cultural. Nacida a principios de los años noventa, Alvarado Mamani vivió sus primeros años en la provincia de Jujuy, donde la comunidad mantenía vivas prácticas ancestrales como la ofrenda a la Pachamama. Cuando su familia se trasladó a Buenos Aires por motivos laborales, estableció residencia en Villa Urquiza, donde preservaron sus tradiciones en medio de un entorno urbano que, en aquella época, carecía de un paradigma reconocido sobre la diversidad cultural.

Also read Barcelona remontó al Villarreal y lidera La Liga

Durante su infancia en Buenos Aires, la familia mantuvo un gran árbol en la entrada de su hogar donde realizaban ceremonias y celebraba el Día de los Muertos con velas. Estas prácticas, aunque las realizaba con naturalidad y orgullo, a menudo generaban burlas entre sus compañeros. Sus padres jugaron un rol crucial en fortalecer su autoestima, enseñándole a valorar su color de piel y a responder ante el racismo, transmitiéndoles que su identidad indígena procedente del norte era un legado inborrable y digno.

El sistema jurídico y el legado colonial

Al graduarse como abogada hace aproximadamente dieciséis años, notó una profunda desconexión entre la formación jurídica recibida y la realidad de los pueblos indígenas. Su crítica se centra en que el Derecho, a diferencia de la justicia ideal, fue construido por hombres blancos con cierta posición económica durante la redacción de la Constitución Nacional de 1853. Este pacto social inicial excluyó a vastos sectores de la población, legitimando estructuras de poder que no representaban a toda la sociedad, sino a una clase dominante específica.

Advertisement

La experta señala que el marco legal argentino ha servido históricamente para justificar procesos de exterminio y desplazamiento. Cita específicamente el antiguo artículo 67, inciso 15 de la Constitución, que ordenaba la conversión de los indígenas al catolicismo y su traslado hacia la frontera. Este concepto de frontera legal habilitó la llamada Conquista del Desierto, una campaña militar que no se limitó a la Patagonia, sino que se extendió al Chaco, la Puna y la Quebrada de Jujuy, región de origen de su propia familia.

Racismo estructural en los juzgados

La experiencia de Alvarado Mamani dentro del sistema de justicia demuestra que el racismo persiste como una barrera estructural en la práctica profesional. Relata que, desde sus primeros días de estudiante de Derecho hasta su ejercicio actual en los juzgados, su color de piel ha sido un marcador constante de su posición social y profesional. Durante la primaria y la facultad, cuestionaba las nociones de propiedad privada y derechos individuales que parecían diseñadas para un grupo social específico, excluyendo la cosmovisión comunitaria.

Esta conciencia crítica se vio reforzada por la influencia cultural de figuras como Mercedes Sosa, de quien toma su nombre, y la música indígena tradicional. La exposición constante al folclore y a la lengua quechua en su hogar le permitió desarrollar una resistencia ante la invisibilización que otras familias de su generación utilizaban como estrategia de supervivencia. Su carrera refleja una lucha constante por descolonizar el Derecho y construir una perspectiva jurídica que reconozca y proteja los derechos de los pueblos originarios frente a las estructuras coloniales que aún operan en la administración de justicia.