Paul McCartney: De sus primeros acordes a la leyenda musical

Recorrido por los inicios musicales de Paul McCartney, desde la influencia de su padre y su primera guitarra hasta la creación de éxitos como 'I Lost My Little Girl' y 'Yesterday', con datos sobre su entrada en los Beatles y su pasión por los caballos.

La historia de Paul McCartney está marcada por su temprana pasión por la música , influenciada por su padre Jim, trompetista y pianista en la Jim Mac's Jazz Band, quien le regaló una trompeta plateada a los catorce años.

Sin embargo, el descubrimiento del rock and roll en la radio lo llevó a cambiar la trompeta por una guitarra acústica Framus Zenith, adaptándola como zurdo con las cuerdas invertidas. Su entrada en The Quarrymen, precursor de los Beatles, se dio cuando Stu Sutcliffe abandonó el bajo; McCartney asumió ese rol pese a preferir cantar y estar al frente.

Su primera composición, 'I Lost My Little Girl', surgió a los catorce años tras la muerte de su madre, una canción sencilla de tres acordes que describió como graciosa y cursi. Durante su juventud también compuso 'Yesterday', posiblemente su tema más emblemático, concebido en casa de su novia Jane Asher en 1965.

La melodía, inicialmente llamada 'Huevos revueltos', fue ofrecida a Chris Farlowe y finalmente grabada con guitarra acústica y cuarteto de cuerdas, convirtiéndose en la canción más versionada y radiada del mundo. Ajeno a la música, McCartney compartió con su padre la pasión por los caballos; en 1964 le compró un purasangre llamado Drake's Drum, ganador de la placa Hylton en 1966, que luego retiró a su granja en Escocia.

Su trayectoria, que incluye más de mil composiciones, refleja una evolución desde sus primeros acordes hasta consolidarse como uno de los compositores más influyentes de la historia, destacando la dupla creativa con John Lennon y la versatilidad que lo llevó desde el rock hasta baladas atemporales





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