El acuerdo entre Patricia Bullrich y José Mayans convierte en ley la iniciativa contra la ludopatía infantil, con apoyo clave de la Iglesia católica.

El debate legislativo sobre la prevención de la ludopatía en menores de edad finalizó con un acuerdo político sorpresa entre la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el líder del bloque peronista, José Mayans. Esta alianza permitió salvar del olvido parlamentario una iniciativa que ya contaba con media sanción en Diputados y que buscaba proteger a la población infantil y juvenil de los riesgos asociados a las apuestas en línea.

La resolución se concretó durante la sesión de las comisiones de Salud, Legislación General, y Justicia y Asuntos Penales, tras intensas negociaciones que reflejaron la creciente presión social y religiosa sobre el Estado nacional. El respaldo de la Iglesia católica, reforzado por la reciente visita del pontífice, funcionó como el catalizador definitivo para que ambos bloques abandonaran sus posturas iniciales y buscaran una solución legislativa conjunta.

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La influencia de la Iglesia y la visita papal

El impulso central para revivir este proyecto provino de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y su Pastoral Social, quienes lideraron un lobbying agresivo durante el último mes para evitar que la normativa cayera en desuso. La llegada al país del máximo representante de la Iglesia católica, el papa León XIV, sirvió como punto de inflexión, motivando reuniones directas con senadores de todos los bloques políticos, incluyendo a varios miembros de la coalición libertaria.

El secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, abordó directamente a los legisladores con un mensaje de gravedad extrema, advirtiendo que el destino de esta ley definía el tipo de sociedad que se quería construir. Pizarro enfatizó las consecuencias devastadoras de la adicción a los juegos de azar, mencionando específicamente los casos de suicidio y las profundas heridas psicológicas que afectan a las familias argentinas.

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El acuerdo político y la gestión de Bullrich

Patricia Bullrich permaneció cuarenta minutos dentro de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, un lapso suficiente para negociar la estrategia de defensa del proyecto. A pesar de la ausencia de aval oficial explícito desde el gobierno nacional, la líder libertaria utilizó su cuenta de redes sociales para confirmar su intención de reflotar la causa, desmarcándose tácticamente de la inercia burocrática del Ejecutivo.

José Mayans, jefe de bloque peronista, aceleró el debate calificando la situación de urgente, señalando que la inacción implicaría la pérdida del estado parlamentario de la iniciativa. La propuesta final aceptada por Bullrich implicaba aprobar la media sanción de la ley original y, simultáneamente, votar un proyecto complementario impulsado por el oficialismo, cerrando así el círculo de compromisos políticos.

Prohibición de apuestas ilegales y validación biométrica

El texto complementario, diseñado para atacar el mercado informal de las apuestas, otorga al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la facultad de bloquear sitios web ilegales en un plazo máximo de veinticuatro horas. Esta medida se complementa con restricciones estrictas sobre la publicidad de juegos de azar, buscando reducir la exposición de menores de edad a estas prácticas comerciales.

Una de las disposiciones más técnicas del proyecto exige que cualquier operador legal valide la identidad de sus usuarios mediante sistemas de validación biométrica. Esta verificación fehaciente garantiza que solo las personas mayores de dieciocho años puedan registrar cuentas y realizar operaciones, eliminando las barreras de acceso para la población infantil.

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Resistencia de los lobbistas y postura libertaria

No obstante el avance, la iniciativa enfrenta una resistencia feroz por parte de las casas de apuestas, cuyos representantes ejercen lo que senadores radical y peronista definieron como una presión "infernal" para bloquear la normativa. Este doble frente de lobbying, combinado con el reclamo del bloque libertario por la designación de un ex-CEO de Codere como secretario de Niñez, complicó el camino legislativo.

La cámara baja había votado en contra de la ley con el voto unánime del bloque libertario, generando una tensión que el acuerdo en el senado intentó resolver. La nueva normativa entrará a tratamiento sin dictamen preliminar, lo que requiere una mayoría calificada de dos tercios de los votos para su aprobación final, consolidando una batalla política de alta complejidad.