Patricia Bullrich marca la cancha a Jorge Macri y apoya a Javier Milei

La senadora libertaria Patricia Bullrich cuestionó una campaña del GCBA que se acredita el control de las protestas en Buenos Aires y compartió una foto del afiche del gobierno porteño que compara el antes y después de la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich criticó la gestión del PRO y respaldó al presidente Javier Milei.

Jorge Macri sacó un afiche por el fin de los piquetes en la Ciudad y Patricia Bullrich le marcó la cancha: Gracias por el reconocimiento La senadora libertaria cuestionó una campaña del GCBA que se acredita el control de las protestas en Buenos Aires.ya no hay piquetes, Bullrich compartió una foto del cartel del gobierno porteño que compara el antes y después de la Ciudad de Buenos Aires, La ciudad sin piquetes, con ley y orden, dice el afiche que se puede ver en las calles de la Ciudad y que la senadora libertaria sumó a su posteo de la red social X. dijo Bullrich, haciendo notar que se trata de un logro alcanzado durante su gestión el frente del ministerio de Seguridad Nacional.

Y continuó: Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. Justo esa Avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. El afiche muestra dos imágenes de la Avenida 9 de Julio. En la de arriba, la calle está colapsada por manifestantes que acampan y cortan el tránsito.

Se ven carpas y banderas partidarias, donde destaca especialmente la del Polo Obrero. En la foto de abajo, se ve el mismo tramo de la Avenida, donde se encuentra el ministerio de Capital Humano, pero sin piquetes y llena de autos.

De esta manera, la exministra no solo le marcó la cancha a Jorge Macri, con quien competiría en unas eventuales elecciones por la jefatura de Gobierno de la Ciudad el año que viene, sino que respaldó al gestión del presidente Javier Milei, en medio de las rispideces dentro del Gabinete. Para cerrar con la chicana contra el dirigente del PRO, la senadora le marcó una expresión que usa desde su campaña en 2023: PD:En esa ocasión, Macri esquivó el golpe: le dio la razón a la senadora y culpó, sin nombrarlo, a su antecesor Horacio Rodríguez Larreta.

Otra crítica del macrismo a Milei: María Eugenia Vidal dijo que cuidar la economía no implica mirar para otro lad





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