Patricia Bullrich impulsará ley contra ludopatía infantil en el Senado

La senadora Patricia Bullrich presentará una normativa contra las apuestas online en el Senado. El proyecto busca proteger a menores y regular patrocinos, en un contexto de tensión con el Gobierno de Javier Milei.

La senadora Patricia Bullrich anunció oficialmente que buscará impulsar una nueva normativa en la Cámara Alta para combatir la ludopatía infantil. Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la relación con el gobierno de Javier Milei, quien ha mostrado históricamente reticencia a regular el sector de las apuestas online. Bullrich detalló sus intenciones a través de su cuenta en X, donde afirmó que la adicción al juego destruye la vida de menores y afecta a familias vulnerables. La senadora subrayó la urgencia de establecer límites claros en este mercado, señalando que las medidas legislativas deben abordar este problema de salud pública con mayor contundencia.

Mecanismo legal y vencimiento de plazo

El proyecto de ley que pretende regular la prevención de la ludopatía y las apuestas online cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 27 de noviembre de 2024. Esta iniciativa lleva casi dos años en trámite, esperando ser tratada en el Senado para avanzar hacia una ley definitiva. Según el reglamento parlamentario vigente, dicha media sanción perderá su estado parlamentario el próximo 30 de noviembre, que corresponde al último día del año legislativo. Si el Senado no trata el expediente remitido desde la Cámara Baja antes de esa fecha, el proyecto quedará en suspenso y deberá reiniciarse desde cero.

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Posiciones del Gobierno y restricciones propuestas

El gobierno de Javier Milei no ha sido tradicionalmente proclive a la regulación del juego en línea, un sector que funciona como una importante fuente de recursos para las casas de apuestas y los clubes de fútbol. La legislación aprobada en la Cámara Baja en 2024 establecía prohibiciones estrictas, como la vedación de que las casas de apuestas patrocinen equipos deportivos, influencers o celebridades. Además, exigía a los sitios web y aplicaciones móviles implementar verificaciones biométricas rigurosas para impedir el ingreso de menores de edad a estas plataformas.

En noviembre de 2024, los bloques políticos del PRO, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza se abstuvieron en la votación de esta normativa. Los legisladores argumentaron que el texto incurría en un exceso de regulación que podría afectar negativamente al mercado. Ahora, Patricia Bullrich intenta liderar nuevamente esta propuesta, posiblemente con modificaciones, enfrentándose a una postura oficialista que se opone a la intervención estatal en este ámbito comercial.

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Impacto social y presión institucional

El impulso legislativo llega en un contexto de creciente preocupación por la crisis económica y la morosidad en las familias argentinas. La Iglesia Católica ha intensificado su campaña contra la ludopatía en vista de la visita inminente del Papa, utilizando convocatorias digitales para reclamar medidas más estrictas. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) ha sido una de las voces más activas en esta discusión, presionando a los legisladores para que prioricen la protección de los vulnerables.

Paralelamente, la diputada Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico en la Cámara Baja, ha solicitado una reunión formal con las autoridades de las tres comisiones del Senado que manejan el expediente. Esta acción refleja la urgencia de las instituciones legislativas para abordar el tema antes de que venza el plazo de validez de la media sanción.

Tensión política y estrategia legislativa

Fuentes del Congreso indican que Patricia Bullrich actuó de manera independiente al no notificar previamente al Gobierno sobre su estrategia legislativa. Esta decisión se interpreta como un intento claro de diferenciarse del oficialismo y consolidar su posición política frente a la crítica defensa de la libertad de expresión que la senadora ha realizado contra los ataques del gobierno al periodismo. En un escenario de fractura interna, la senadora apuesta a liderar esta iniciativa para mostrar una alternativa de gobierno, destacándose en un campo donde el ejecutivo actual ha optado por la no intervención.

Consecuencias y próximos pasos

El resultado de este intento legislativo definirá si Argentina avanza hacia una regulación más estricta de las apuestas online o si el sector continúa operando con autonomía casi total. Si el Senado logra tratar el proyecto antes del 30 de noviembre, se abrirá un debate técnico sobre la viabilidad de las verificaciones biométricas y la prohibición de patrocinios deportivos. De lo contrario, la batalla legislativa deberá reiniciarse en el siguiente periodo, posponiendo la protección legal de menores por al menos un año. La comunidad deportiva y los grupos de defensa del consumidor observarán con atención cómo resuelve el Senado este dilema entre la libertad comercial y la responsabilidad social.