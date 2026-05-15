Patricia Bullrich escalona la confrontación con Adorni y amenaza a opositores

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúa escalando la confrontación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras los reproches a los gritos que le dedicó Javier Milei en la reunión de gabinete. Bullrich reveló intimidades del caso del jefe de Gabinete en distintos diálogos con senadores opositores y alentó a atacarlo. Además, admitió que la Casa Rosada había evaluado el año pasado 'mandarlo a Adorni como diputado porque había que bajarle el copete, se sabía lo que estaba haciendo'.

Patricia Bullrich sigue escalando la confrontación con Manuel Adorni , pese a los reproches a los gritos que le dedicó Javier Milei en la reunión de gabinete.

En la sesión de este jueves en el Senado la ex ministra de Seguridad reveló intimidades del caso del jefe de Gabinete en distintos diálogos con senadores opositores, a los que incluso alentó a atacarlo. Muy activa, Bullrich mantuvo dialogos de alto voltaje político con senadores de los distintos bloques aliados y opositores en el Senado, detrás del recinto, mientras se desarrollaba la sesión por el pliego del juez Carlos 'Coco' Mahiques.

'Todos sabemos que Adorni está sucio', dijo la jefa del bloque oficialista y admitió: 'no entiendo por qué lo defiende'. Ante el estupor de sus interlocutores, Patricia comentó también que la Casa Rosada había evaluado el año pasado 'mandarlo a Adorni como diputado porque había que bajarle el copete, se sabía lo que estaba haciendo'.

El reconocimiento de la ex funcionaria sobre el hecho de que los hermanos Milei sabrían de las inversiones inmobiliarias del jefe de Gabinete acaso sea una demostración de la mala praxis política del gobierno. Patricia confirmó que Milei le gritó en la reunión de gabinete: 'tiene una emocionalidad importante'Pero Bullrich no se detuvo en la queja. Sin titubear, invitó a los opositores a ir por Adorni: 'si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema', habría dicho.

Todos sabemos que Adorni está sucio, no entiendo por qué lo defiende. Si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema. El tenor de sus palabras está en la misma sintonía que los comentarios que hizo en la jornada de Jonagro. Un legislador que participó del evento deslizó ante LPO que allí la senadora conversó con integrantes del círculo rojo y gobernadores sobre la posibilidad de que la figura de Adorni hunda definitivamente a Milei.

Según testigos de algunos de sus diálogos, Bullrich llegó a decir que 'Milei va a perder por Adorni'





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