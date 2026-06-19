Patricia Bullrich celebra la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial tras semanas de tensión con Manuel Adorni

La senadora de La Libertad Avanza elogió el nombramiento del nuevo vocero, pese a su conflictiva relación con Adorni y su propia renuncia a liderar el bloque oficialista en el Senado. El gesto de Bullrich se produce en un contexto de internas y cambios en el Gabinete, con un presidente que antes descalificaba a Ravier.

La senadora Patricia Bullrich , figura destacada dentro de la coalición de gobierno La Libertad Avanza , ha mantenido en las últimas semanas una confrontación pública con Manuel Adorni , el hasta ahora vocero presidencial .

Sin embargo, este viernes celebró y aplaudió la incorporación anunciada por el jefe de Gabinete, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial. Bullrich calificó el nombramiento como "un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno" y le deseó "muchos éxitos" en su nueva responsabilidad a través de su cuenta en la red social X. Este gesto de respaldo se produce tras un período de tensiones que llevaron a Bullrich a presentar su renuncia a la titularidad del bloque oficialista en el Senado, aunque mantuvo su banca.

En su crítica abierta hacia Adorni, la exministra de Seguridad le exigió en repetidas ocasiones que presentara su declaración patrimonial jurada, un tema que generó fricciones dentro del oficialismo. De hecho, en la Casa Rosada existe la percepción de que sus comentarios son "dañinos" y se habló de la posibilidad de excluirla de la mesa política para evitar conflictos innecesarios.

Bullrich incluso reprochó de manera directa la explicación que ofreció Adorni sobre su patrimonio, basada en inversiones en bitcoins olvidadas en un pendrive, un argumento que consideró insuficiente. La designación de Ravier, economista de profesión, adquiere un matiz particular si se considera que hasta 2018 el presidente Javier Milei lo había calificado en términos muy duros como "un imbécil total" y "un chanta que habla de Keynes sin leerlo".

Esta evolución en la valoración de Milei hacia Ravier contrasta con la postura actual de Bullrich, quien parece adoptar una diplomacia que algunos analistas interpretan como la calma antes de una nueva tormenta interna, o bien la antesala de un nuevo desplante dentro de las filas de La Libertad Avanza





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