Patagonia, vista desde arriba: una iniciativa aérea para descubrir la cordillera y sus maravillas

La Patagonia, una región de la Argentina que ofrece una experiencia única en la montaña y el aire. La iniciativa aérea Patagonia Bush Pilots permite descubrir tulipanes, montañas, lagos y glaciares desde el cielo. Además, ofrece experiencias en globo aerostático y vuelos panorámicos en la cordillera.

Patagonia , infinita: la iniciativa aérea que permite descubrir tulipanes, montañas , lagos y glaciares. Los lagos se vuelven espejos, los ríos rodean caminos imposibles y la cordillera adquiere otra dimensión.

"La Patagonia vista desde arriba sorprende incluso a quienes ya la conocen desde tierra", dice aLa disciplina nació y se popularizó en Alaska y Canadá, donde pequeños aviones operan en territorios remotos, sin infraestructura convencional y. El concepto llegó hace algunos años a Trevelin, Chubut, y encontró en la cordillera patagónica un escenario natural perfecto.. Son aviones preparados para operar en lugares donde no hay aeropuertos tradicionales ni pistas preparadas", explica Parodi.

Las aeronaves usan ruedas de gran tamaño, aterrizan en distancias cortas y pueden operar sobre superficies de montaña, costas o sectores aislados. Desde el aire, las distancias parecen comprimirse.

"Desde Esquel a Bariloche en auto podés tardar cinco horas. En avión es una hora y media.

Además, la experiencia en la cordillera La historia de Patagonia Bush Pilots comenzó en 2018, mucho antes de los vuelos panorámicos sobre los campos de tulipanes o de las imágenes virales en redes sociales. En ese momento, Parodi estaba haciendo el curso de piloto privado en Trelew porque"Me hacía más de 700 kilómetros para poder volar. Era muchísimo sacrificio, horas de ruta y cansancio.

Cuando estaba terminando el curso entendí que iba a tener la licencia, pero no iba a tener dónde volar en la cordilleraEntonces decidió crear su propio espacio. Junto a un amigo de la infancia compró un pequeño avión Cessna y comenzó los trámites para habilitar una escuela aeronáutica. El proceso demoró más de un año. Al mismo tiempo, se propusieron recuperar el aeródromo de Trevelin, que llevaba años prácticamente abandonado.

El trabajo fue lento. Limpiaron la pista, reacondicionaron instalaciones yy rápidamente captaron la atención de pilotos y fanáticos de la aviación de distintas partes del mundo.

"El contenido que hacíamos era distinto a lo que existía en la Argentina. Mostrábamos vuelos de montaña, aterrizajes en lugares remotos yLos primeros vuelos turísticos eran mínimos: un avión de dos plazas, un piloto y un pasajero.

Hoy la empresa cuenta con cuatro aeronaves, vuelos panorámicos, experiencias de bautismo aéreo y unDesde el aeródromo de Trevelin salen recorridos que sobrevuelan los límites del Parque Nacional Los Alerces, el río Grande, el Percy, la represa Futaleufú y las cascadas Nant y Fall. También existen vuelos especiales hacia Lago Rosario, lagunas de alta montaña y sectores de la cordillera donde, dice Parodi.

"A veces estamos cerca de cerros como el Trono de las Nubes o Los Valientes y la sensación es increíble"..experiencias en globo aerostático sobre el valle . El ascenso ocurre durante las primeras horas de la mañana, cuando el viento todavía está calmo y la luz convierte el paisaje en una postal. La actividad se desarrolla en el predio de Tulipanes Patagonia, donde miles de flores cubren el valle con la cordillera nevada de fondo.

El vuelo cautivo asciende unos treinta metros y permite observar desde arriba los cultivos, los viñedos cercanos y el paisaje del valle 16 de Octubre"Hay turistas que vienen solo para vivir eso. Muchos dicen que nunca imaginaron ver la Patagonia desde un globo", cuenta. Pero volar en la Patagonia también exige otro nivel de preparación. El viento domina la región y transforma cada vuelo en un ejercicio permanente de lectura del paisaje.

" afirma Parodi. "Nosotros tenemos que aprender a leer el aire como un surfista aprende a leer el agua"





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