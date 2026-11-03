Pastor Hugo Márquez confronta periodista en Neuquén sobre subsidios y 'ni ni'

Tensión en Neuquén cuando el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora Nadia Márquez, defensora del trabajo y crítico del gasto público, debatió sobre subsidios y empleo con un periodista de Radio 750.

El pastor evangélico Hugo Márquez, figura central en la inauguración de la iglesia "Jesús es Rey" en la provincia de Neuquén y padre de la senadora por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, protagonizó una tensa discusión con el periodista Tomás Méndez. Este enfrentamiento se originó tras las declaraciones del religioso sobre la realidad económica nacional, específicamente sus acusaciones respecto a medios que viven del Estado y personas que prefieren cobrar planes sociales en lugar de trabajar.

Origen del debate sobre medios y subsidios

El incidente se desarrolló en un contexto donde el presidente Javier Milei había inaugurado la nueva sede religiosa con capacidad para más de 4.000 asistentes, afirmando que su Gobierno aplica la moral como política de Estado. Durante la entrevista en Radio 750, Méndez exigió al pastor que especificara a qué medios se refería con sus acusaciones. Hugo Márquez se negó a dar nombres concretos, argumentando que se trataba de un comentario general sobre una realidad ampliamente conocida, donde ciertos grupos dependen de aportes publicitarios del erario.

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Defensa del trabajo y crítica al Estado

El pastoral matizó su postura al afirmar que no todos los grupos son iguales y que algunos pastores han cometido delitos, aunque insistió en la necesidad de no depender corporativamente de nadie. Resaltó que su denominación bautista histórica lucha por la separación entre Iglesia y Estado, asegurando que su institución recibe cero subsidios para actividades religiosas. Para Márquez, el Estado debe promover el trabajo y no planes de asistencia, ya que el empleo otorga dignidad a los ciudadanos.

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Tensión sobre los ingresos y la senadora

La discusión se intensificó cuando el periodista preguntó por los ingresos personales de Márquez, quien reveló ser jubilado por 20 años en la docencia de matemática y física. Posteriormente, Méndez cuestionó el salario de su hija, la senadora Nadia Márquez, debido a la presentación de solo dos proyectos de ley. El pastor defendió que el sueldo es un pago estable por un servicio, similar al suyo, y aclaró que su hija dona gran parte de sus ingresos a instituciones benéficas, sin relación con el pueblo evangélico.

Debate sobre el cierre de empresas

Ante la contradicción percibida entre la defensa del empleo y el cierre de empresas bajo el Gobierno de Javier Milei, Márquez sostuvo que muchas fallas ocurrieron porque operaban dependiendo del Estado. El periodista interpretó esta postura como una falta de representación de los sectores más vulnerables, a lo que el pastor respondió criticando el rol del interlocutor, quien pasó de ser periodista a actuar como juez. La entrevista culminó sin resoluciones concretas, marcando la complejidad del debate sobre las políticas económicas actuales.