Paso Internacional Cristo Redentor y Uspallata cerrados por intensas nevadas en la montaña

La Coordinadora del Centro de Frontera determinó el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y Uspallata debido a las fuertes nevadas en la montaña. La medida se implementó para prevenir situaciones de riesgo en plena montaña y garantizar una circulación segura en uno de los corredores internacionales de Sudamérica.

La Coordinadora del Centro de Frontera resolvió cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor de manera preventiva debido a las fuertes nevadas registradas en las altas montañas.

El cierre comenzó a regir las 11 de la mañana de Argentina y continuará hasta nuevo aviso por las condiciones meteorológicas complejas y la acumulación de nieve peligrosa. Se ordenó también el cierre de la barrera de Uspallata desde las 9 de la mañana en territorio argentino. Ambas medidas responden al riesgo de situaciones de riesgo en la montaña, visto que se han presentado nevadas y una reducción de la visibilidad.

Los organismos fronterizos advierten a los viajeros y transportistas de extremar precauciones y consultarse el estado del corredor internacional para posibles cambios en el pronóstico. La reapertura dependerá de una circulación segura en toda la traza de montaña





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