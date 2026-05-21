Paso a octavos de final en la Copa Sudamericana: cómo quedar en caso de empate y como afecta la diferencia de goles en la clasificación

La quinta fecha de la Copa Sudamericana ha finalizado y actualmente lidera el grupo D con siete puntos. Si la clasificación a octavos se produce en casa ante Recoleta la próxima semana, ¿cómo gana el grupo y se mete en octavos de final? También se describe cómo se determinan los playoffs y lo que puede suceder en caso de igualdad de puntos en la clasificación.

Así, finalizada la quinta fecha, lidera con siete puntos el grupo D y quedó bien parado para sellar la clasificación a octavos en casa ante Recoleta la próxima semana.

Cómo gana el grupo y se mete en octavos de final? ¿Qué tiene que pasar para ir a playoffs? ¿Se puede quedar fuera de todo? ganando, no depende de lo que suceda entre Santos y Cuenca en Brasil. Llega a los diez puntos y se queda con la zona.

Si empata (ocho puntos), no tiene que haber triunfo de Cuenca (se puede ir a nueve). Si gana Cuenca y empata con Recoleta, San Lorenzo quedará segundo con ocho puntos, uno menos que los ecuatorianos. Otra chance? Que CASLA pierda con los paraguayos (se pueden ir a ocho puntos) y empate Cuenca.

Si bien quedaría igualado con siete puntos con los ecuatarianos, el Ciclón tiene la ventaja de partidos entre sí (victoria y empate). Sería segundo en este caso. Que pierda con Recoleta y que gane Cuenca. Así, CASLA será superado en puntos por ambos.

Si gana Santos (hoy con cuatro puntos, llegaría a siete), al haber empatado entre sí en los dos partidos, entrará en vigencia el criterio de diferencia de gol en la totalidad del grupo. Hoy, beneficia a los de Boedo (+2) contra -1 de los brasileños. Los paulistas deberían torcer esta cuestión teniendo en cuenta los goles marcados en ese hipotético triunfo y la supuesta caída en casa de los argentinos.

En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la fase de grupos, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 1º criterio: Para definir la posición entre equipo que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga: I. Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión; Ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

Iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. 2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten. 3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten. 6º criterio: Sorte





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