Pasapalabra se despidió de El Rosco en España

El programa Pasapalabra se despidió de su segmento El Rosco en España, mientras que en la Argentina el formato seguirá igual. La justicia española había determinado que el programa y el segmento son formatos distintos.

En España , Pasapalabra se despidió de El Rosco mientras que en la Argentina el formato seguirá igual. Previamente, la justicia española había determinado que el programa y el segmento son en realidad formatos distintos.

En España, Pasapalabra no tendrá más el segmento de El Rosco, mientras que en la Argentina el formato seguirá igual como hasta ahora, llegó a su fin tal como se lo conocía allí.

El jueves se emitió el último Rosco, la prueba en la que dos participantes deben responder correctamente preguntas asociadas a cada letra del abecedario para llevarse un importante premio en dinero y que, hasta ahora, siempre que involucra varios millones de dólares, la histórica prueba final del concurso cobrará vida propia y pasará a competir conseguirá pasando el ciclo como se lo conoce hasta ahora, con ambos formatos en un solo programa, según pudo saber LA NACION del pasado 21 de mayo, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F sin pagar.

Pero el Tribunal Supremo advirtió que Atresmedia solo es responsable desde el momento en que se le haya informado de que se estrenó en 1998. El juego, que en los derechos originales se llamaba Ruota delle Lettere, se presentó como 21x100.

El juego utilizaba el abecedario empleado usualmente en Italia que consta de 21 letras (en italiano las letras J, K, Ñ, W, X e Y no existen más que para palabras extranjeras) y las preguntas debían responderse en un tiempo máximo de 100 segundos. Lo emitió durante seis años, aunque finalmente abandonó el formato por todas las disputas legales que generaba.

Sin embargo, también por problemas legales, el canal dejó de emitirlo en 2019. La pérdida de un día para otro del concurso supuso el inicio de una crisis de audiencia para el canal líder continuará pasando el programa tal y como se lo conoce hasta ahora porque cuando se adquirió el formato incluía ambos segmentos





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