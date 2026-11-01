Pasajeros con síntomas de intoxicación llegan a Ezeiza desde Ushuaia

Un operativo sanitario en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza atendió a pasajeros con síntomas de intoxicación llegados desde Ushuaia tras un crucero.

Un operativo sanitario se desplegó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, después de que un grupo de pasajeros llegara desde Ushuaia con síntomas de intoxicación. La situación obligó a activar la atención médica en la terminal para asistir a los viajeros afectados.

Las primeras informaciones indicaron que al menos 15 personas resultaron afectadas. Según esos reportes, viajaban en tres vuelos de Aerolíneas Argentinas, aunque algunos medios limitaron el incidente a los pasajeros de un único vuelo.

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Los síntomas gastrointestinales comenzaron durante el trayecto. Por ese motivo, las autoridades a bordo avisaron a la terminal que los pasajeros necesitarían asistencia médica al llegar.

El operativo se inició a las 20.30 y se extendió hasta las 2. Personal de Sanidad aeroportuaria brindó hidratación y atención médica a los afectados. Ocho pasajeros recibieron medicación y ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

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Cruceros en Ushuaia y el Antecedente Sanitario

Los viajeros habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar el avión. Según voceros de Aerolíneas Argentinas, los afectados formaban parte de un grupo que había recibido un mismo servicio de comidas en Ushuaia.

Algunos integrantes del contingente no llegaron a subir al vuelo, porque ya presentaban síntomas en el aeropuerto fueguino. La aerolínea descartó que el origen estuviera en la comida servida durante el vuelo.

Al principio se mencionaron viandas con atún y pollo. Más tarde, fuentes aeroportuarias apuntaron a unas hamburguesas que, según los pasajeros, no estaban en buen estado. Hasta el momento, no se confirmó qué alimento pudo haber provocado la intoxicación ni dónde fue consumido.

En los días previos habían arribado al puerto de Ushuaia dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno. Aún no se pudo establecer cuál había transportado al grupo, y tampoco se identificó la embarcación en la que viajaba.

El episodio vuelve a poner la atención sobre el movimiento de cruceros en el puerto fueguino. En abril pasado, ese mismo puerto estuvo en el centro de una alerta sanitaria internacional.

Antecedente del Hantavirus en el Atlántico Sur

El buque neerlandés MV Hondius había zarpado de Ushuaia el 1º de abril. Durante su travesía por el Atlántico Sur registró un brote de hantavirus que dejó tres muertos y varios infectados.

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La Organización Mundial de la Salud confirmó que se trataba de la variante Andes, que puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias. Ese antecedente generó una fuerte atención internacional sobre la actividad turística en la región.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego descartaron que el contagio se hubiera originado en la provincia. Los estudios epidemiológicos y ambientales posteriores tampoco encontraron evidencias de circulación de esa variante en Ushuaia.

Lo que aún no se confirmó en Ezeiza

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, afirmó que la provincia no intervino porque los síntomas habrían comenzado en el avión o durante el crucero. Sanidad de Fronteras tampoco había informado a la provincia sobre lo ocurrido.

El Hospital Regional de Ushuaia no registró casos graves vinculados al episodio. Hasta ahora, las causas precisas de los malestares siguen sin determinarse de manera oficial.

Por el momento, no se confirmó qué alimento provocó la intoxicación ni en qué lugar fue consumido. Tampoco se estableció qué crucero transportó al grupo, por lo que el caso permanece abierto a nuevas precisiones de las autoridades competentes.