Pasajeros arrestados en el aeropuerto Rosario mientras intentaban relaciones sexuales en el vuelo de Copa Airlines

Dos pasajeros de un vuelo de la empresa Copa Airlines fueron arrestados este sábado mientras intentaban organizar relaciones sexuales en sus asientos en el vuelo que aterrizó en el aeropuerto Rosario por la madrugada, causando indignación entre otros pasajeros y la jefa de cabina de la aeronave.

Una pareja fue arrestada a principios de este sábado luego de intentarlo hacer el amor en sus asientos durante un vuelo de la empresa Copa Airlines , procedente de Panamá y que aterrizó en el aeropuerto de Rosario por la madrugada.

La pareja estaba desnuda en una fila F del vuelo CM 836, procedente de la capital panameña, cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias a LA NACION. Frente a las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor de Copa que deseaba iniciar una acción penal 'por exhibicionismo' contra los dos pasajeros.

Por el protocolo en vigor, se estableció comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos de los denunciados





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