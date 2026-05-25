Pasajero en tren discrimina a menor y envía mensajes en español

Una madre denunció que un pasajero en un tren turístico María Fumaça discrimina a su hijo y envía mensajes en español junto con fotografías y vídeos en los que afirmaba que podía cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes. La madre enfrentó al sospechoso y, en un primer momento, el argentino negó haber tomado las imágenes y se resistió a entregar el dispositivo. Sin embargo, cuando la mujer logró acceder al celular, encontró comentarios racistas en uno de los mensajes. El sospechoso fue trasladado junto con la madre del nene a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde la empresa VLI, responsable de la operación del tren turístico María Fumaça, repudió el episodio y afirmó que colaborará con las autoridades brasileñas en la investigación del caso.

Según denunció la madre del menor,un pasajero que estaba sentado detrás de ellos le envió mensajes discriminatorios en español junto con fotografías y vídeos en los que afirmaba que podía cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

La madre enfrentó al sospechoso y, en un primer momento, el argentino negó haber tomado las imágenes y se resistió a entregar el dispositivo. Sin embargo, cuando la mujer logró acceder al celular, encontró comentarios racistas en uno de los mensajes.

El sospechoso fue trasladado junto con la madre del nene a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde la empresa VLI, responsable de la operación del tren turístico Maria Fumaça, repudió el episodio y afirmó que colaborará con las autoridades brasileñas en la investigación del caso





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