Partidos de fútbol este lunes 16 de noviembre: horarios y dónde ver la Nations League

Conoce la programación completa del lunes 16 de noviembre con las eliminatorias de la Liga de Naciones de la UEFA y CONCACAF. Horarios exactos y canales disponibles.

Este lunes 16 de noviembre se consolida como una jornada de alta intensidad en el calendario deportivo internacional, destacando principalmente por la disputa de encuentros correspondientes a la Liga de Naciones de la UEFA. La agenda está estructurada para ofrecer a los aficionados una variedad de selecciones nacionales compitiendo bajo los estándares de calidad de estas competiciones oficiales, con múltiples transmisiones distribuidas a lo largo del día.

La actividad futbolística comienza tempranamente en la mañana con un cronograma que se extiende hasta las horas nocturnas. Desde las 12:00 horas, los espectadores podrán presenciar el cruce entre Kazajistán y Eslovaquia, un partido que servirá de anticipo a las enfrentamientos de mayor resonancia que tendrán lugar durante la tarde. Este inicio de jornada permite a los seguidores seguir el desarrollo de las eliminatorias sin necesidad de esperar al cierre del día laboral.

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Claves del cronograma de la Liga de Naciones

La programación central de este lunes 16 de noviembre gira en torno a duelos decisivos que marcan el rumbo de los grupos en la Liga de Naciones de la UEFA. El bloque de la tarde concentra los choques más relevantes, donde destacan los enfrentamientos entre Suiza y Escocia, Grecia y Serbia, así como Macedonia del Norte ante Eslovenia. Estos tres partidos se disputan en un horario simultáneo que garantiza la atención masiva de las audiencias europeas.

Para asegurar la visibilidad de estos eventos, los medios de transmisión han definido canales específicos para cada cruce. Kazajistán contra Eslovaquia, así como Lituania frente a Liechtenstein, están disponibles en Disney+ Premium. Por su parte, los encuentros de las 16:45 horas, que incluyen a Macedonia del Norte, Grecia y Serbia, también se transmiten bajo esta misma plataforma de streaming, consolidando la oferta digital para los aficionados continentales.

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La agenda paralela en la CONCACAF y África

Paralelamente a los eventos europeos, la Liga de Naciones de la CONCACAF también desarrolla una agenda importante con seis partidos distribuidos entre la tarde y la noche. La jornada en esta confederación comienza a las 16:00 con los duelos Guadalupe contra Bermudas, Guyana frente a Puerto Rico y Cuba contra Granada. Estos encuentros son transmitidos vía YouTube, ofreciendo acceso directo a las selecciones de la región norte y central del continente americano.

El cierre de la jornada en la CONCACAF está marcado por un partido programado para las 22:00 horas, que se presenta como el enfrentamiento destacado de la sesión nocturna. Asimismo, la transmisión incluye el cruce entre Martinica y Aruba a las 21:00 horas. Esta estructura horaria permite una cobertura continua que abarca desde el mediodía hasta el final de la noche, satisfaciendo a los seguidores de las selecciones de la región caribeña y norteamericana.

Competencias adicionales y fútbol africano

Además de las Ligas de Naciones, el lunes 16 de noviembre presenta actividad en otras disciplinas y regiones del planeta. La clasificación para la Copa Africana de Naciones está en curso, con selecciones de peso como Camerún, Senegal y Ghana en acción. Estos partidos forman parte del proceso selectivo que determina qué equipos accederán al torneo continental, añadiendo otra capa de relevancia a la agenda deportiva del día.

En el ámbito nacional, también se registran movimientos en ligas domésticas y otras competencias. La programación incluye partidos de la Primera C Metropolitana con el duelo Argentina contra Deportivo Moquegua frente a Atlético Grau, programado para las 17:15 horas. Estos eventos complementan la oferta televisiva, permitiendo a los aficionados seguir tanto el fútbol internacional de alto nivel como las competiciones locales con sus respectivos horarios definidos.