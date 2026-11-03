Parque Industrial San Francisco obtiene premio por sustentabilidad y desarrollo productivo

El Parque Industrial San Francisco recibió el reconocimiento provincial en Sustentabilidad Industrial y Social durante los Premios a la Producción 2026.

El Parque Industrial San Francisco consolidó su liderazgo regional al recibir una distinción oficial por su gestión ambiental y su aporte económico. Este reconocimiento se otorgó durante la primera edición de los Premios a la Producción 2026, impulsada por el Gobierno de Córdoba. La ceremonia celebró el 55° aniversario del complejo, destacando su trayectoria de más de cinco décadas.

Reconocimiento en Sustentabilidad Industrial y Social

La entidad fue galardonada específicamente en la categoría Compromiso con la Sostenibilidad Industrial y Social. Esta premiación valida un modelo de desarrollo que integra la actividad económica con la responsabilidad ecológica y social. El evento reunió a representantes del sector productivo provincial bajo el concepto Valor con Impulso Cordobés.

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La iniciativa es promovida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba. El galardón reconoce a empresas, instituciones y referentes vinculados con la industria, el comercio, las pymes y la ciencia. Esta distinción pone en valor una trayectoria marcada por la incorporación continua de infraestructura moderna.

Estrategia logística y servicios empresariales

Con una superficie de 250 hectáreas, el predio alberga actualmente a 230 firmas radicadas. Estas compañías operan en más de 15 rubros de actividad diferentes dentro del complejo. La presencia de estas industrias genera directamente 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la zona.

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El complejo se ubica estratégicamente dentro del corredor bioceánico que conecta Chile y Brasil. Actúa como punto de articulación clave entre las provincias de Córdoba y Santa Fe. Esta posición facilita la vinculación con los principales puertos del país para la exportación de mercancías.

La infraestructura interna incluye redes de agua, desagües cloacales, energía eléctrica y alumbrado público. También dispone de pavimento, telefonía, internet y suministro de gas natural para las operaciones industriales. Estos servicios básicos permiten el desarrollo de actividades tecnológicas y logísticas en un mismo entorno.

Además de los servicios públicos, el parque ofrece prestaciones administrativas y sociales especializadas. Cuenta con una oficina de aduana dentro del predio para agilizar trámites comerciales. Una sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) atiende las necesidades financieras locales.

La asistencia a trabajadores se garantiza mediante un centro de atención médica prehospitalaria. También existe un jardín maternal municipal para apoyar a las familias del personal laboral. Una compañía de seguros complementa la oferta de bienestar para la comunidad empresarial residente.

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Certificación ambiental y formación profesional

En materia ambiental, el Parque Industrial San Francisco fue el primer recinto en obtener la certificación de Huella de Carbono. Asimismo, recibió el Sello Verde como parte de un proceso para medir y reducir su impacto ecológico. Esta política se complementa con acciones de forestación y gestión eficiente de residuos.

Se generan espacios verdes y se promueven iniciativas de educación ambiental. Estas acciones involucran activamente a las empresas residentes y a distintas instituciones educativas de San Francisco. La concientización sobre el cuidado del medio ambiente es un eje central de su operación actual.

La innovación tecnológica se fortalece mediante la articulación con universidades y escuelas técnicas. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene presencia institucional dentro del ecosistema productivo. Esta integración vincula directamente el sector industrial con la formación profesional y el empleo local.

Esta colaboración genera oportunidades para el desarrollo de talento regional especializado. Permite la actualización constante de conocimientos técnicos para las empresas instaladas. La incorporación de nuevas capacidades impulsa la competitividad de las industrias locales ante mercados globales.