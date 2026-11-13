Paro Nacional Universitario 2024: Docentes y No Docentes Exigen Cumplimiento de Ley de Financiamiento

El paro nacional en universidades públicas exige el pago de salarios dignos y la aplicación de la Ley de Financiamiento. Gremios de UBA y Fatun protestan ante el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Un paro nacional paralizó las aulas y las oficinas administrativas de las universidades públicas argentinas esta semana, impulsado por una coalición de sindicatos docentes y no docentes que denuncian la precarización laboral y el incumplimiento de la legislación vigente. Las organizaciones Conadu Histórica, AGD-UBA y la federación Fatun coordinaron las medidas de fuerza para exigir al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el regularización de las brechas salariales que han erosionado el poder adquisitivo del personal académico y administrativo.

Calendario y Mecanismo del Paro Nacional

La coordinación de las huelgas sigue una estructura escalonada diseñada para maximizar la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente la actividad institucional en una sola instancia. Los docentes afiliados a Conadu Histórica y AGD-UBA iniciaron sus actividades de paro hasta el miércoles 18 de noviembre, manteniendo la presión durante la primera semana de la convocatoria. Posteriormente, los trabajadores no docentes de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) se sumaron a la medida con ausencias obligatorias el jueves 12 y se preparan para nuevas jornadas de paro el próximo lunes 16.

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Fatun ha confirmado oficialmente que, durante los días pactados, los trabajadores no asistirán a sus lugares de empleo y ha difundido evidencias visuales de la paralización a través de sus redes sociales. Las imágenes compartidas muestran aulas vacías, comedores cerrados y secretarías académicas desiertas en diversas dependencias universitarias, ilustrando la magnitud del desabastecimiento operativo causado por la huelga. Los no docentes han declarado que sus acciones son una defensa intransigente de la universidad pública, de sus salarios y de sus derechos laborales fundamentales.

Denuncias Salariales y Brecha Inflacionaria

El núcleo del reclamo gira en torno a la erosión del poder adquisitivo y la violación de derechos laborales básicos en el sector educativo. Marcelo Bornand, delegado General de la Asociación de Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) en la Facultad de Ciencias Sociales, señaló que la situación institucional es explosiva debido a la dependencia de salarios considerados de miseria para mantener el funcionamiento de las carreras. Bornand enfatizó la necesidad de una lucha unificada entre docentes y no docentes para contrarrestar la política de ajuste implementada por la actual administración nacional.

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Las cifras presentadas por los gremios ilustran la profundidad de la crisis económica para los trabajadores. Según declaraciones de Bornand a Página/12, el salario inicial de un nuevo ingreso como no docente en la Universidad de Buenos Aires ronda el millón de pesos, una cifra que se sitúa muy por debajo de la línea de pobreza. Esta remuneración es particularmente crítica dado que la mayoría de estos empleados se dedican exclusivamente a este trabajo, de lunes a viernes, sin contar con la posibilidad de generar ingresos alternativos para subsistir.

AGD-UBA ha publicado gráficos detallados que contrastan la inflación acumulada del 353,93% registrada desde el inicio de la gestión libertaria con el aumento salarial percibido del 246,7%, evidenciando una pérdida neta de valor real. Además, la federación destacadó que la inflación de octubre alcanzó el 2,2%, la tasa más alta de los últimos seis meses, lo que implica que el salario docente continúa perdiendo terreno frente al costo de vida. La deuda salarial pendiente del 30,9% que mantiene el Estado con los trabajadores representa otro frente de tensión que impide la normalización de las relaciones laborales.

Impacto Presupuestario y Perspectivas de Noviembre

Las consecuencias del conflicto se extienden más allá del aula, afectando la estabilidad laboral y la continuidad de los carreras universitarias. Ante la imposibilidad de llegar a fin de mes con sus remuneraciones, numerosos docentes han recurrido al pluriempleo o han decidido renunciar a sus puestos en las universidades públicas. Francista Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, explicó que el paro continúa porque el conflicto sigue vivo y que la medida de fuerza es la herramienta más efectiva para visibilizar las demandas en los distintos ámbitos sociales y políticos.

La convergencia de fechas entre los distintos gremios suma potencia a la lucha institucional. Todas las organizaciones universitarias han coordinado sus actividades para frenar y movilizarse el día 25 de noviembre, una fecha clave cuando la Cámara de Diputados debaterá el Presupuesto 2027. El Poder Ejecutivo ha propuesto destinar $7.3 billones al sistema universitario, una cifra que las autoridades académicas consideran insuficiente para sostener la calidad educativa.

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha presentado un proyecto presupuestario alternativo, aprobado por unanimidad en el 96° plenario de rectores, que estima la necesidad de $11 billones para el funcionamiento adecuado del sistema. Federico Montero, docente de la UBA, sostuvo categóricamente que se debe desmentir la narrativa oficial sobre el cumplimiento de la ley y afirmó que la salida al conflicto debe ser política. Montero advirtió que, bajo la actual gestión gubernamental, las universidades enfrentan riesgos graves, pero instó a la comunidad académica a no quedarse de brazos cruzados ante esta amenaza institucional.