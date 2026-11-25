Adiuc convoca paro nacional en rechazo al Presupuesto 2027. Docentes de UNC y CABA movilizan contra el ajuste que considera insuficiente para la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes e investigadores universitarios de Argentina realizarán este miércoles un Paro Nacional Universitario para manifestar su fuerte rechazo al proyecto de Presupuesto 2027. La medida busca presionar al Gobierno nacional para que no apruebe la iniciativa económica en la Cámara de Diputados durante la jornada en curso. Desde la perspectiva del Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba ( Adiuc), la propuesta legislativa representa una continuidad de la asfixia económica que ha afectado al sistema de educación superior y a la ciencia en el país.

Mecanismo del Paro Nacional Universitario 2027

El Paro Nacional Universitario 2027 se estructura como una respuesta directa al dictamen favorable que obtuvo el proyecto presupuestario en comisión. Este dictamen cuenta con el respaldo de fuerzas políticas como el PRO, la UCR, el MID, y legisladores de Tucumán, Catamarca y San Juan. Los actores académicos argumentan que la cifra prevista representa un tercio menos de los recursos necesarios para permitir que las universidades retomen su funcionamiento con normalidad. La medida sindical busca detener o modificar la aprobación de un marco financiero que consideran insuficiente y dañino.

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Posturas de Adiuc y FUC en Córdoba

En la provincia de Córdoba, la movilización está organizada por Adiuc en conjunto con el gremio nodocente y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). La institución educativa Nacional de Córdoba (UNC) programó dos instancias diferenciadas para el miércoles. A las 11:00 horas, se iniciará una ronda de información y debate público en la sede gremial de Adiuc, ubicada en avenida Haya de Torre esquina avenida Rogelio Nores Martínez, en Ciudad Universitaria. El lema central de este encuentro es: Este ajuste no es normal. Los efectos de 3 años de ajuste a la universidad.

Posteriormente, a las 18:00 horas, el sector universitario cordobés se integrará a la Marcha del 25N en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta coartación demuestra la convergencia de múltiples demandas sociales y laborales en una misma jornada de protesta. Los organizadores advierten que la iniciativa oficialista no contempla los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue votada en seis oportunidades por el Congreso de la Nación.

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Movilizaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la capital federal, los trabajadores universitarios han planificado una marcha dirigida hacia el Congreso Nacional. Este desplazamiento tiene un objetivo político preciso: presionar a los legisladores nacionales para que rechacen el proyecto de Presupuesto 2027 cuando sea debatido en el recinto de la Cámara de Diputados. La concentración en el edificio legislativo busca evidenciar la desconexión entre la realidad financiera de las casas de altos estudios y la propuesta del Ejecutivo.

Desde Adiuc se ha reiterado que un ajuste de esta magnitud, sostenido durante tantos años, condena al deterioro irreparable al sistema público, gratuito y de excelencia que constituye un orgullo nacional. Los investigadores argumentan que el escenario actual ya exhibe un fuerte deterioro institucional y académico. La presión sobre los diputados que votarán el proyecto se intensifica con la evidencia de que la asignación presupuestaria no alcanza para cubrir las necesidades básicas de funcionamiento.

Impacto Inmediato y Próximos Pasos en el Congreso

La jornada de protesta coincide con el debate clave en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno nacional buscará aprobar la iniciativa. El rechazo de los gremios docentes y de estudiantes podría generar un escenario político complejo si se combina con la falta de consenso en otras bancadas. Los legisladores de Tucumán, Catamarca y San Juan, que acompañan el proyecto, se enfrentan a un cuestionamiento directo sobre su capacidad para sostener el financiamiento educativo.

Los convocantes al Paro Nacional Universitario 2027 advierten que la medida no es puntual, sino que denuncia una estructura de largo plazo. Reclaman que se reconozca la urgencia de invertir en la ciencia y la educación para evitar el colapso de las instituciones públicas. La aprobación o rechazo del presupuesto definirá, en términos concretos, los recursos disponibles para la próxima gestión académica en todo el territorio nacional.