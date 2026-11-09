Paro indefinido de colectivos en Río Cuarto por falta de pago de sueldos

El sindicato AOITA declaró un paro indefinido en Río Cuarto tras pagar solo el 70% de salarios. La medida afecta a 180.756 habitantes de la capital alterna.

El transporte público urbano en la ciudad de Río Cuarto se encuentra paralizado por tiempo indeterminado debido a un conflicto laboral que ha dejado sin movilidad a la mayoría de la población local. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor ( AOITA) declaró esta medida de fuerza tras identificar un grave incumplimiento financiero por parte de la empresa operadora SAT, la cual depositó únicamente el setenta por ciento (70%) de los sueldos correspondientes a sus trabajadores. Este situación crítica afecta directamente a los más de 180.756 habitantes que residen en la capital alterna de la provincia de Córdoba, interrumpiendo la rutina diaria de miles de ciudadanos desde el cierre de la jornada laboral del viernes anterior.

Causa del conflicto y fecha de vencimiento

El detonante inmediato de la paralización fue el vencimiento del plazo legal para la liquidación de haberes, el cual finalizó el último jueves 5 de noviembre. Según los detalles proporcionados por la representación gremial, la empresa SAT realizó un depósito incompleto en las cuentas bancarias de los choferes, generando una brecha significativa en los ingresos de los empleados. Ante esta falta de cumplimiento, la entidad sindical inició gestiones durante el viernes para intentar destrabar el conflicto en las antesalas del fin de semana largo. Al no obtener respuestas favorables ni un cronograma de pago concreto que garantizara el saldo pendiente, las bases del sindicato decidieron imponer la retención de tareas como única vía de presión efectiva.

Also read Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y posibles formaciones

Posición de la empresa SAT sobre la coyuntura

La compañía operadora ha respondido a las acusaciones del gremio justificando su incumplimiento en lo que denomina una grave coyuntura económica que estaría asfixiando las arcas de la prestataria del servicio. En un diagnóstico severo, la empresa SAT ha advertido sobre un desfinanciamiento histórico que atraviesa la institución, atribuyendo la crisis a factores estructurales externos que limitan su capacidad de pago. Esta postura contrasta marcadamente con la percepción de los trabajadores, quienes argumentan que la falta de liquidez no debe traducirse en el retazo de los salarios, que constituyen su única fuente de sustento familiar. La empresa sostiene que la situación es sistémica y no meramente coyuntural.

Advertisement

Asimetría en subsidios y competencia universitaria

Un punto central del reclamo de la empresa SAT es la supuesta asimetría en el reparto de subsidios públicos a nivel nacional. La compañía subraya que recibe fondos insuficientes en comparación con los montos millonarios que el Gobierno nacional destina mensualmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que genera una disparidad injusta para las ciudades intermedias como Río Cuarto. Sumado a esta competencia financiera, el sistema de transporte enfrenta una drástica merma en la cantidad de pasajeros, un fenómeno que se ha agravado de forma directa debido a los recientes paros y ceses de actividades realizados en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Este descenso en la demanda reduce los ingresos operativos, complicando aún más la sostenibilidad del servicio.

Impacto en la población y próximos pasos

La medida de fuerza, que se mantendrá firme hasta que los trabajadores cobren el cien por ciento (100%) de los montos adeudados, tiene un alcance estricto sobre el transporte urbano. Desde AOITA aclararon que la paralización afecta exclusivamente a los colectivos de línea urbana, por lo que el servicio interurbano continúa operando según sus cronogramas habituales, evitando un aislamiento total de la región. No obstante, el impacto en la capital alterna de Córdoba es severo, dejando a más de 180.756 personas sin la posibilidad de desplazarse al trabajo, estudios o gestiones personales. La compañía advierte que el sistema de transporte público urbano se encuentra en una situación de riesgo inminente, exigiendo la implementación de soluciones estructurales y de fondo para evitar el colapso definitivo del servicio, una advertencia que el gremio descarta como una maniobra para evadir la responsabilidad de los salarios impagos.