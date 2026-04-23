Paro en el BCRA: La Asociación Bancaria paraliza los tesoros regionales el próximo lunes

La Asociación Bancaria ratificó una medida de fuerza que afectará a los 21 tesoros regionales del BCRA, interrumpiendo el traslado de caudales y el abastecimiento de billetes. La medida responde a denuncias de despidos y un clima laboral hostil.

La Asociación Bancaria ha confirmado una medida de fuerza que impactará significativamente en las operaciones del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) el próximo lunes.

Esta paralización afectará directamente a las regionales del BCRA en todo el país, generando una situación de incertidumbre y potencial disrupción en el sistema financiero. La decisión de llevar adelante este paro responde a una creciente tensión entre el sindicato y la autoridad monetaria, originada en denuncias de despidos injustificados y un ambiente laboral caracterizado por la hostilidad y la intimidación.

La Asociación Bancaria argumenta que el BCRA ha anunciado el cierre de 32 puestos de trabajo en los tesoros regionales, lo que representa una amenaza directa para la estabilidad laboral de sus afiliados y un ataque a la infraestructura esencial para la circulación de efectivo en el interior del país. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ha sido enfático en su comunicación, detallando que el paro se extenderá a todos los tesoros regionales del interior del país, subrayando la importancia de defender los puestos de trabajo amenazados.

La asamblea realizada en la sede del BCRA fue clave para ratificar la medida de fuerza y demostrar el apoyo masivo de los trabajadores a la defensa de sus derechos. La huelga no se limitará a las tareas administrativas; su impacto se extenderá a un componente crucial de la economía nacional: los 21 tesoros regionales distribuidos estratégicamente a lo largo y ancho del territorio argentino.

Estos tesoros son responsables de la gestión y distribución de efectivo, y su paralización tendrá consecuencias directas en la capacidad de las entidades financieras para operar normalmente. Específicamente, se interrumpirá el traslado de caudales, es decir, el movimiento seguro de dinero en efectivo entre las diferentes sucursales bancarias y el BCRA.

Asimismo, se detendrá el abastecimiento de billetes a las entidades que dependen de estos tesoros para su funcionamiento diario. Esta situación podría generar problemas de liquidez en algunas regiones, afectando la disponibilidad de efectivo para los ciudadanos y las empresas. La falta de acceso al efectivo podría complicar las transacciones cotidianas, especialmente en aquellas localidades donde el uso de tarjetas de crédito o débito es limitado.

Además, la paralización de los tesoros regionales podría afectar a sectores como el comercio minorista, el turismo y la agricultura, que dependen en gran medida del efectivo para realizar sus operaciones. La Asociación Bancaria ha advertido que la medida de fuerza se mantendrá hasta que el BCRA revea su decisión de cerrar los puestos de trabajo y garantice un ambiente laboral respetuoso para sus trabajadores.

La situación se agrava por las denuncias de amenazas e intimidaciones que han recibido los trabajadores, lo que ha generado un clima de temor y desconfianza. El conflicto pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo entre el sindicato y la autoridad monetaria para encontrar una solución que proteja los derechos de los trabajadores y garantice la estabilidad del sistema financiero.

La Asociación Bancaria ha expresado su disposición a negociar, pero exige que el BCRA cambie su actitud y deje de lado las políticas de ajuste y represión. La medida de fuerza del lunes próximo representa una escalada en el conflicto y podría tener consecuencias impredecibles para la economía nacional. Analistas financieros advierten que la paralización de los tesoros regionales podría generar una crisis de confianza en el sistema bancario y afectar la percepción de la estabilidad económica del país.

La incertidumbre generada por el paro podría llevar a una mayor demanda de dólares, lo que presionaría al tipo de cambio y podría generar inflación. En este contexto, es fundamental que el gobierno intervenga para facilitar un acuerdo entre las partes y evitar que la situación se agrave. La resolución del conflicto no solo es importante para los trabajadores del BCRA, sino también para la economía en su conjunto.

La estabilidad del sistema financiero es esencial para el crecimiento económico y el bienestar social. La Asociación Bancaria ha convocado a una conferencia de prensa para el próximo martes, donde se espera que brinde más detalles sobre la evolución del conflicto y las posibles medidas que se tomarán en caso de que el BCRA no ceda a sus demandas.

La atención de la opinión pública y de los mercados financieros estará centrada en el desarrollo de esta situación en los próximos días





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