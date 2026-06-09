Paro docente universitario de cuatro días genera fin de semana extra largo en junio

Gremios docentes universitarios declaran un cese de actividades del 16 al 20 de junio en protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por falta de acuerdo salarial, lo que provocará la suspensión de clases durante cuatro días hábiles.

Un fin de semana extendido de cuatro días afectará la actividad académica en las universidades nacionales durante la próxima semana, del 16 al 20 de junio, debido a una medida de fuerza anunciada por los gremios docentes.

Esta decisión se toma en protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por diferencias en las negociaciones salariales. Los docentes anunciaron un cese de actividades que dejará sin clases a los estudiantes desde el martes hasta el viernes, sumándose al fin de semana tradicional.

Además, se planean clases públicas en diferentes puntos del país el 9 de junio como parte de la movilización. Los rectores del CIN se reunieron recientemente con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, donde el gobierno presentó una propuesta de aumento para este año, pero no ha sido oficializada persistiendo desacuerdos. Sobre los salarios, el gremio afirmó que cualquier oferta formal será sometida a consulta entre la docencia universitaria.

La medida genera un receso no planificado para los alumnos, mientras continúan las tensiones entre el Estado y los sindicatos educativos





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