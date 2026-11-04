Paro Docente en Buenos Aires: Clase suspendida el 6 de noviembre

El sindicato Asociación de Maestros convoca paro para el viernes 6 de noviembre en Buenos Aires. Analiza el impacto en el calendario escolar y las causas del conflicto salarial.

La provincia de Buenos Aires enfrenta una nueva incertidumbre en el ámbito educativo debido a la convocatoria de la Asociación de Maestros para un paro docente el viernes 6 de noviembre. Esta medida de fuerza, bajo la consigna "El 3% es más pobreza", busca protestar contra las condiciones salariales actuales y el incremento acordado por el gobierno provincial. La decisión impactará directamente en la continuidad académica de miles de estudiantes en la región.

Detalles del Paro Docente Bonaerense

El sindicato anunció oficialmente que la suspensión de las clases dependerá exclusivamente de la adhesión de cada docente a la medida de fuerza, lo que implica que podría variar de una escuela a otra. No existe una orden centralizada que obligue a la suspensión automática en todos los centros educativos, por lo que las familias deben consultar directamente con los profesores. Este enfoque descentralizado busca mantener el diálogo, aunque la organización laboral espera una alta convocatoria para generar presión.

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Reclamo Salarial y Disputa con FUDB

La Asociación de Maestros cuestiona firmemente el aumento del 3% previsto para noviembre y otro 3% para diciembre, que forma parte del acuerdo salarial alcanzado por el Gobierno bonaerense con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Desde el sindicato sostienen que la paritaria es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población docente. Consideran que la aceptación de estas condiciones por parte del FUDB representa una renuncia a la dignidad laboral de quienes sostienen la escuela pública en la provincia.

La organización laboral ha desglosado el impacto económico de este porcentaje, señalando que el 3% de aumento representa solo $15.000 para profesores y $24.000 para maestros de nivel inicial y primario. Estos montos son considerados simbólicos frente a la realidad inflacionaria, lo que ha motivado la convocatoria bajo el lema de que el incremento actual equivale a más pobreza para las familias enseñantes.

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Exigencias y Protesta en General Pueyrredón

La Asociación de Maestros exige un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $3.100.000 en blanco y por un cargo, como una solución justa a la crisis salarial. Para materializar su reclamo, realizarán una protesta presencial frente a la Municipalidad de General Pueyrredón. La fecha de la movilización ha sido seleccionada estratégicamente porque coincide con el día en que se depositan los salarios a los docentes bonaerenses, maximizando así la visibilidad pública de su descontento.

Impacto en el Calendario Escolar y Feriados

El calendario escolar se ve alterado por esta medida junto a una serie de feriados declarados. El paro del viernes 6 de noviembre se unirá al fin de semana tradicional, componiendo un largo receso. Además, el lunes 9 fue decretado feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, lo que suspende las actividades académicas en todo el territorio nacional.

El miércoles 11 también será feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires debido a la visita del Sumo Pontífice. Durante el martes 10, el feriado se extiende únicamente a CABA y Córdoba, manteniéndose las clases normales en otras jurisdicciones. La secuencia de días sin clases crea un periodo extendido que los docentes utilizan para concentrar sus acciones de protesta y negociación con las autoridades provinciales.