Paro docente en Argentina: Conadu y AGD-UBA exigen ley de financiamiento

Organizaciones Conadu Histórica y AGD-UBA inician paro hasta el 18 de noviembre. Reclaman al gobierno Javier Milei el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario ante un atraso salarial del 38 por ciento.

Las organizaciones sindicales Conadu Histórica y AGD-UBA han iniciado una nueva jornada de paro nacional que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. Esta medida de fuerza busca presionar al gobierno de Javier Milei para que cumpla con los fallos judiciales que obligan a respetar la ley de financiamiento de la educación superior.

Los docentes argumentan que la medida es necesaria debido al deterioro significativo de sus condiciones laborales. El atraso salarial registrado por los profesores universitarios alcanza actualmente un 38 por ciento. Esta cifra representa la pérdida total del poder adquisitivo en comparación con los niveles de noviembre de 2023, lo que ha generado un consenso en las bases para mantener la presión.

Also read Paro del subte por exposición al asbesto

Datos concretos del conflicto salarial

El conflicto se centra en el incumplimiento sistemático de los fondos asignados por la legislación vigente. Las organizaciones indican que existen expedientes legales en carpeta que evidencian el incumplimiento del Estado. La demanda no es solo por aumentos salariales reactivos, sino por la aplicación inmediata de las normas que garantizan el presupuesto educativo.

La fecha de finalización del paro está fijada con precisión para el miércoles 18 de noviembre. Este límite temporal permite a los sindicatos evaluar la respuesta del gobierno en un plazo concreto antes de tomar decisiones estratégicas más drásticas. La urgencia radica en la situación económica actual de los trabajadores académicos.

Advertisement

Posiciones y riesgos del tiempo indeterminado

Existe una opción activa en los análisis internos de escalar el conflicto mediante un paro por tiempo indeterminado. Esta posibilidad se ha estado evaluando desde hace mucho tiempo dentro de las estructuras sindicales. Sin embargo, la medida cuenta con detractores importantes debido al impacto potencial que podría generar en todo el sistema educativo.

Pablo Perazzi, antropólogo y secretario general de Feduba, ha expresado sus reservas sobre esta estrategia. Explicó que realizar un paro indeterminado es problemático cuando está cerrando el cuatrimestre académico. Señaló que, a diferencia de la producción industrial, en la universidad pública no existe la noción de plusvalía para los empleadores.

Perazzi advirtió que una medida de fuerza de tal magnitud perjudica a todos los actores involucrados. El gobierno sufre presión política, pero también los docentes, estudiantes e investigadores pierden tiempo académico. En 2026, los universitarios realizaron 19 días de paro sin llegar a perder el cuatrimestre completo.

Impacto real y próximos pasos académicos

La experiencia previa demuestra que es posible mantener la regularidad de las materias en contextos tensos. El logro se atribuye a objetivos específicos y a la comunicación directa con los estudiantes. Sostener el paro por mucho tiempo dificulta la transmisión de valores cívicos y educativos que son centrales para la misión universitaria.

Advertisement

No todas las federaciones docentes participan activamente del paro en esta instancia. Sin embargo, todas están realizando acciones de visibilización para mantener el tema en la agenda pública. La educación pública volvió a ser el centro de la discusión, un tema que había perdido relevancia en debates anteriores.

La estrategia actual combina la presión con la explicación pedagógica sobre las causas de la protesta. Los líderes sindicales enfatizan la importancia de dialogar con los estudiantes para sostener la legitimidad de la medida. El cierre del cuatrimestre es un punto crítico que limita las opciones de escalada inmediata.

Las organizaciones mantienen que la ley de financiamiento es una obligación legal ineludible. El incumplimiento ha erosionado la confianza en el sistema de financiación estatal. La expectativa es que las próximas semanas definan si se requiere una respuesta gubernamental más contundente o se inicia una nueva ronda de negociaciones.