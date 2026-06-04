Paro docente de 48 horas en Ushuaia: los maestros rechazan la propuesta salarial del Gobierno

Los docentes de Ushuaia iniciaron un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno provincial. Las actividades se concentran en la Escuela N°1, mientras los sindicatos exigen una recomposición que alcance el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las negociaciones continúan.

Los docentes de Ushuaia iniciaron este miércoles una huelga de 48 horas en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. La medida de fuerza, que comenzó el martes con actividades gremiales y movilizaciones, se intensificó hoy con una concentración en la Escuela N° 1, donde también funciona una sede del sindicato.

Los maestros exigen una recomposición salarial que les permita alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un reclamo que consideran urgente frente al aumento del costo de vida. La oferta gubernamental, que según los gremios no cubre las necesidades básicas, fue calificada como insuficiente y provocó la suspensión de actividades en todas las escuelas de la ciudad.

El paro se enmarca en una serie de negociaciones que vienen desarrollándose desde hace varias semanas entre los representantes sindicales y las autoridades provinciales. Los docentes denuncian que la propuesta del Gobierno no solo es baja, sino que además no contempla cláusulas de actualización periódica que permitan mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Durante la jornada de ayer, los maestros realizaron una marcha por las calles céntricas de Ushuaia, con consignas como 'Salario digno ya' y 'La educación no se negocia'. La protesta contó con el respaldo de otros gremios estatales, que se solidarizaron con la causa. La suspensión de clases continuará durante todo el miércoles, mientras los sindicatos esperan una nueva convocatoria del Ministerio de Educación para reanudar el diálogo.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado fecha para una nueva reunión. Mientras tanto, los padres de familia han tenido que reorganizar sus horarios para cuidar a los niños, y algunos comercios cercanos a las escuelas reportaron una disminución en las ventas debido a la menor afluencia de personas. El conflicto salarial docente en Tierra del Fuego se suma a una ola de reclamos similares en otras provincias, donde los maestros también exigen mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

La Escuela N° 1 se ha convertido en el epicentro de la protesta, con una asamblea permanente que define los pasos a seguir. Los dirigentes gremiales advierten que si no hay avances en las negociaciones, podrían radicalizar las medidas, incluyendo un paro por tiempo indeterminado. Por su parte, el Gobierno provincial insiste en que la propuesta es la máxima que pueden ofrecer dados los recursos disponibles, y pide a los docentes que la reconsideren.

Mientras tanto, la comunidad educativa sigue atenta a los acontecimientos, esperando una solución que permita el retorno a las aulas lo antes posible





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