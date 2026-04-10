Paro de Colectivos en el AMBA: El Gobierno Transfiere Fondos, Se Espera Normalización del Servicio

La UTA impulsa un paro de colectivos por falta de pago de salarios. El Gobierno transfiere fondos para destrabar el conflicto. Se espera que el servicio se normalice el viernes. Se convoca a una mesa técnica para reorganizar el sistema de transporte.

La situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) atraviesa momentos de tensión y funcionamiento irregular, con algunas líneas operando parcialmente y otras completamente paralizadas debido a una medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ). La raíz del conflicto radica en la falta de pago de la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo a los trabajadores del sector.

Esta medida de 'retención de tareas' comenzó a las 00:00 hs de este jueves, y ha impactado significativamente en la movilidad de millones de personas que dependen del servicio de colectivos para sus traslados diarios. La decisión de la UTA de impedir que los choferes salieran a trabajar en las empresas que no habían abonado la totalidad de los sueldos, ha generado un caos en el sistema de transporte, afectando a usuarios y generando incertidumbre sobre la normalización del servicio. Es importante destacar que no todas las líneas se encuentran en paro. Algunas empresas, habiendo cumplido con los pagos salariales, han mantenido sus operaciones, aunque se observa una reducción considerable en las frecuencias en gran parte del sistema, lo que agrava la situación general. La falta de previsibilidad y la disminución de la oferta de transporte han generado malestar y críticas por parte de los usuarios, quienes se ven obligados a buscar alternativas o a enfrentar demoras significativas en sus desplazamientos.\El panorama, aunque complejo, vislumbra una posible solución a corto plazo. El Gobierno nacional ha confirmado que ya ha transferido fondos a las empresas de transporte, con el objetivo de destrabar el conflicto y permitir la normalización del servicio. Tras las reuniones mantenidas durante la mañana, las cámaras empresarias han asegurado que comenzarán a regularizar las frecuencias a medida que los fondos se acrediten en las cuentas de los trabajadores. Esta promesa genera expectativas de que el servicio se restablezca a la normalidad, con la esperanza de que para el viernes 10 de abril el transporte funcione sin mayores contratiempos. Sin embargo, la situación sigue siendo frágil y sujeta a posibles cambios, ya que la evolución del conflicto dependerá en gran medida de los acuerdos que se alcancen en las próximas negociaciones paritarias. La intervención del Gobierno, con la transferencia de fondos, representa un paso crucial para aliviar la crisis, pero la solución definitiva requiere de una gestión responsable y consensuada por parte de todos los actores involucrados, incluyendo el Gobierno, las empresas y los sindicatos, para garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo y evitar futuras interrupciones que perjudiquen a la población.\Para abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones duraderas, se ha convocado a una nueva mesa técnica para el próximo martes por la mañana. En este encuentro, se abordarán propuestas concretas para la reorganización del sistema de transporte y se analizarán alternativas para el pago de la deuda acumulada con las empresas. La Secretaría de Transporte ha manifestado su “plena disposición” para colaborar con el sector en la búsqueda de soluciones que aseguren la continuidad y calidad del servicio. Es fundamental que las autoridades, en colaboración con las empresas y los representantes de los trabajadores, diseñen un plan integral que contemple no solo el pago de los salarios adeudados, sino también medidas para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar las rutas y frecuencias, y garantizar condiciones laborales justas y dignas para los choferes. En la reunión participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por parte del sector empresario asistieron representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. El éxito de estas negociaciones será crucial para restablecer la confianza de los usuarios, garantizar la estabilidad del servicio y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, que perjudican el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de los habitantes del AMBA





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