Paro cardíaco de Jesús de Miguel: Diagnóstico y estado tras el golpe en Tenerife

Jesús de Miguel sufre paro cardíaco por colisión con Owono. El delantero del Tenerife está estable en el hospital. Detalles del parte médico y suspensión del partido.

El delantero Jesús de Miguel, de 30 años, se encuentra internado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardíaco durante el partido entre el Tenerife y el Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El club canario confirmó en sus redes sociales que el jugador está dentro de la gravedad pero se encuentra estable, prometiendo proporcionar más detalles médicos en las próximas horas.

El incidente en el Heliodoro Rodríguez López

El dramático episodio ocurrió este lunes en el tiempo agregado del segundo tiempo, mientras Jesús de Miguel perseguía un balón largo en el centro del campo. El arquero del Andorra, Jesús Owono, se enfrentó al delantero, provocando un impacto directo en el pecho que dejó a De Miguel inconsciente sobre el césped. La acción detuvo el juego de inmediato y generó una fuerte conmoción en las gradas del estadio.

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Los médicos del estadio intentaron estabilizar al futbolista durante varios minutos antes de retirarlo en camilla hacia los vestuarios para su traslado urgente al centro hospitalario. El árbitro madrileño Pérez Hernández suspendió el encuentro debido a la gravedad de la lesión, previa consulta con los capitanes y entrenadores de ambos equipos.

Informe médico y posición del club

El Tenerife publicó un informe breve en la plataforma X confirmando que el delantero fue llevado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y que su estado se mantiene estable pese a la gravedad de la lesión. El club de las Islas Canarias, que cuenta con una larga historia en el fútbol español, aseguró que está trabajando para ofrecer información actualizada en el corto plazo.

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Este cuadro clínico ha generado preocupación inmediata en la comunidad deportiva, dado que los golpes en el pecho pueden desencadenar arritmias graves. El equipo médico ha monitoreado a De Miguel desde su llegada al hospital, asegurando que recibe la atención especializada necesaria para estabilizar su condición cardíaca.

Trayectoria y contexto deportivo

Jesús de Miguel es un delantero con amplia experiencia en el fútbol nacional, habiendo pasado por varios clubes españoles y consolidándose en el Castellón como una alternativa ofensiva destacada. Actualmente, integra la plantilla del Tenerife, donde busca aportar su talento ofensivo en un equipo histórico de las Islas Canarias.

La suspensión del partido entre el Tenerife y el Andorra ha dejado una incógnita sobre el calendario deportivo, ya que la Liga Profesional aún debe definir cuándo se jugarán las fechas pendientes. La atención se centra ahora completamente en la recuperación de De Miguel y en las conclusiones finales del diagnóstico médico.

La comunidad deportiva sigue de cerca la evolución del jugador, con mensajes de solidaridad dirigidos a él y a su familia. Se espera que los próximos parte médicos del Hospital Candelaria aclaren el alcance exacto de la lesión y el tiempo estimado para su reincorporación a la actividad física normal.