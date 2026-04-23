Paro Bancario Nacional: La Bancaria convoca a un paro de 24 horas por conflictos con el BCRA

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el lunes 27 debido al estancamiento en las negociaciones salariales y a las amenazas recibidas por trabajadores del BCRA. La medida afectará la distribución de efectivo en todo el país.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Omar Palazzo , ha convocado a un paro de 24 horas para el próximo lunes 27, en respuesta a la paralización de las negociaciones salariales y a las presuntas intimidaciones y amenazas sufridas por 32 empleados del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esta medida de fuerza tendrá un impacto significativo en las operaciones de los 21 tesoros distribuidos a lo largo del país, afectando la logística de efectivo, tanto en billetes como en monedas, a nivel provincial. La paralización también impactará en el depósito de excedentes y en el abastecimiento de cajeros automáticos en todo el territorio nacional.

La Bancaria advierte que durante el paro no se realizarán operaciones en los tesoros afectados, lo que implicará la interrupción del traslado y suministro de dinero a las entidades financieras que dependan de esta operatoria. Se anticipa una alteración en la entrega de billetes y monedas a los bancos, lo que inevitablemente limitará la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos.

Los cajeros ubicados fuera de la provincia de Buenos Aires serán los más perjudicados, debido a las complicaciones en la conexión logística para la distribución física del dinero. El conflicto se desencadenó tras la decisión del BCRA, anunciada en marzo de 2026, de cerrar 12 tesorerías regionales, manteniendo operativas únicamente las sedes de Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza y Rosario. Estas entidades desempeñan un papel crucial como centros de acopio y circulación monetaria.

El BCRA justificó esta medida argumentando una aparente disminución en el uso de efectivo frente al creciente auge de los medios de pago electrónicos. Las estadísticas revelan que, a finales de 2025, la circulación de billetes había descendido un 43%, alcanzando el nivel más bajo en los últimos cinco años, con un total de 6.752,5 millones de unidades en diciembre pasado.

Ante esta situación, el gremio bancario denunció la falta de diálogo constructivo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del organismo. Además, expresaron su preocupación por las intimidaciones y amenazas recibidas por 32 trabajadores. Sergio Omar Palazzo advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación, se intensificarán las medidas de fuerza, extendiéndose a todas las entidades oficiales y privadas que alberguen los tesoros regionales.

La Asociación Bancaria exige la garantía de la estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas para todos los empleados afectados por el cierre de las 12 tesorerías. Reafirman su compromiso con la defensa del empleo en el sector bancario. La preocupación por el cierre de las tesorerías también se ha manifestado en el ámbito legislativo. Los senadores nacionales Fernando Rejal y Fernando Salino presentaron un proyecto de declaración en el Senado, expresando su inquietud y rechazo ante la medida.

El proyecto destaca que, más allá de la búsqueda de eficiencia económica, el Gobierno debe considerar perspectivas más inclusivas antes de proceder con los cierres. Argumentan que aún existen segmentos de la población que prefieren o necesitan realizar operaciones con efectivo, especialmente los adultos mayores, quienes a menudo enfrentan limitaciones debido a la falta de acceso a herramientas tecnológicas como cajeros automáticos, conectividad a internet y billeteras virtuales.

Además, sostienen que mantener un mayor número de agencias garantizaría una distribución más eficiente del efectivo en todo el país. En este sentido, enfatizan que la decisión de cerrar las tesorerías fue puramente técnica, basada en factores geográficos y operativos, como el tamaño de las bóvedas, la cantidad de personal y el flujo de envíos.

La Asociación Bancaria se mantiene firme en su reclamo, buscando proteger los puestos de trabajo y garantizar el acceso al efectivo para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que dependen de los servicios de las tesorerías regionales





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