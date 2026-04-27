Paro Bancario este Lunes 27 de Abril por Despidos en Tesorerías Regionales

La Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas para este lunes en rechazo a los despidos y cierres de tesorerías regionales impulsados por el Banco Central. La medida afectará el traslado y abastecimiento de efectivo.

La Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector bancario en Argentina, ha confirmado un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril.

Esta medida de fuerza se enmarca en una creciente tensión con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), derivado de una serie de decisiones que el sindicato considera perjudiciales para la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de sus afiliados. La principal razón detrás de la huelga es el rechazo a los despidos y al plan de reducción de personal impulsado por el BCRA, que incluye el cierre de 12 tesorerías regionales a lo largo del país.

La Bancaria argumenta que estos cierres no solo implican la pérdida de empleos directos, sino que también generan incertidumbre y precarización en un sector ya afectado por la inestabilidad económica. El sindicato ha exigido al Banco Central que garantice la continuidad laboral de todo el personal afectado por estas medidas, así como el mantenimiento de sus condiciones de trabajo actuales.

La decisión de convocar al paro se tomó tras agotar las instancias de diálogo con las autoridades del Banco Central, sin obtener respuestas satisfactorias a las demandas del sindicato. Según La Bancaria, existe una falta de voluntad por parte del BCRA para encontrar soluciones que permitan preservar los puestos de trabajo y evitar un mayor deterioro de las condiciones laborales.

La medida de fuerza se concentrará específicamente en las 21 tesorerías regionales del Banco Central, que son sectores estratégicos para el traslado, la custodia y la distribución del dinero en efectivo en todo el sistema financiero. Durante la jornada de paro, no se realizarán operaciones de traslado ni de abastecimiento de efectivo a las entidades financieras que dependen de estas tesorerías, lo que podría generar inconvenientes en la disponibilidad de dinero en efectivo en algunas sucursales bancarias, especialmente en el interior del país.

El sindicato ha advertido que, de no recibir una respuesta favorable a sus demandas, se podrían tomar medidas más drásticas, que podrían afectar tanto a entidades oficiales como privadas que albergan estas tesorerías. Además, La Bancaria ha denunciado intimidaciones y amenazas hacia trabajadores del Banco Central, lo que ha exacerbado aún más la tensión en el conflicto.

Si bien el paro bancario afectará directamente a las operaciones de las tesorerías regionales, las sucursales bancarias mantendrán sus puertas abiertas y atenderán al público con normalidad este lunes 27 de abril. Sin embargo, es posible que algunas entidades financieras experimenten dificultades para la extracción de billetes, tanto por ventanilla como a través de cajeros automáticos, debido a la falta de provisión de efectivo.

En este sentido, se recomienda a los usuarios planificar sus operaciones y considerar alternativas como las transferencias digitales o el retiro de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio y farmacias, utilizando tarjetas de débito y documento de identidad. Las operaciones digitales, por su parte, funcionarán con total normalidad.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ha enfatizado que la medida de fuerza tiene como objetivo defender la fuente laboral de los trabajadores afectados y ha dejado abierta la posibilidad de que el conflicto se intensifique si el Banco Central no accede a reabrir la mesa de negociación. Palazzo ha criticado la falta de diálogo y la intransigencia del BCRA, y ha reafirmado el compromiso del sindicato de luchar por la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios.

La situación plantea un desafío importante para el sistema financiero argentino, y se espera que las próximas horas sean cruciales para encontrar una solución que evite un mayor impacto en la economía





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