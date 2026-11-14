Paro a la japonesa en ANAC: Ezeiza y Aeroparque exigen paritarias salariales

Trabajadores de la ANAC en Ezeiza y Aeroparque aplican un paro a la japonesa para denunciar el congelamiento salarial y el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ejecutaron una jornada de "paro a la japonesa" en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque de Buenos Aires. Esta medida de reclamo, que combina la continuidad operativa con la aplicación estricta de normativas, tiene como objetivo principal denunciar el congelamiento de sus salarios durante más de diez meses y exigir la apertura de paritarias sectoriales que llevan tres años sin concretarse.

Mecanismo del paro y seguridad operacional

El "paro a la japonesa" no implica la multiplicación de tareas ni la inasistencia laboral, sino la aplicación rigurosa de cada reglamento, protocolo y responsabilidad asignada al puesto de trabajo. Bajo este esquema, ningún empleado puede realizar excepciones ni agilizar procesos fuera de los marcos normativos vigentes, lo que garantiza que se prioriza la seguridad operacional sobre la velocidad. Si bien se mantiene la prestación laboral en las áreas de control terrestre, el impacto en la operatividad dependerá directamente de las eventuales demoras que genere el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de control.

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Reclamos salariales y desfinanciamiento estatal

Marcelo Beleli, coordinador nacional de ATE-ANAC, señaló a Noticias Argentinas que el gremio no abandona sus tareas, sino que trabaja cumpliendo estrictamente cada norma para visibilizar la crisis del organismo. Los trabajadores denunciaron un desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei en áreas operativas clave, lo que ha derivado en un atraso salarial que incluye el congelamiento de parte de los haberes desde comienzos de 2026. El sindicato también aclaró que existen trato discriminatorio por parte de distintas áreas del gobierno nacional, afectando la dotación de personal y los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura.

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Plan de lucha y escalada de medidas

Esta acción forma parte de un plan de lucha anunciado recientemente por ATE-ANAC que contempla medidas escalonadas en distintos aeropuertos del país. La segunda etapa de este plan de acción se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, periodo durante el cual el gremio anunció una retención de tareas específica en los servicios de extinción de incendios en todos los aeropuertos nacionales. Las actividades actuales se concentraron principalmente en el control terrestre, un sector crítico en un contexto de crecimiento continuo del movimiento aerocomercial en Argentina.

Denuncias ante organismos internacionales

Ante la falta de respuestas del gobierno local, el sindicato anunció que elevará estas quejas a organismos internacionales vinculados con la actividad aeronáutica para exponer el incumplimiento de recomendaciones en materia de salarios y personal. Las presentaciones formales se realizarán ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Esta estrategia busca presionar para garantizar el cumplimiento de estándares globales de seguridad y condiciones laborales en el sector aeroportuario argentino.