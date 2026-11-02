Parma goleó a Atalanta con doblete de Simone Lontani en Serie A

Parma venció 2-0 a Atalanta en el partido de la fecha 10 de Serie A disputado el 2 de noviembre en la New Balance Arena.

El Parma Calcio logró una contundente victoria por dos goles contra cero ante el Atalanta BC en el encuentro correspondiente a la décima jornada de la Serie A de Italia. El partido tuvo lugar el lunes 2 de noviembre en la New Balance Arena de Bergamo, con inicio a las 16:45 horas, y fue transmitido en vivo por Disney+ Premium.

Dominio y gol inicial de Giovanni Fabbian

El equipo de Parma tomó el control temprano del encuentro gracias a una definición precisa de Giovanni Fabbian. El delantero apareció solo frente al arco rival y concretó un cabezazo que dejó sin opciones al portero Marco Carnesecchi, tras una asistencia clave de Emanuele Valeri que permitió desestabilizar la defensa visitada.

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Dos goles propios sellan la ventaja del elenco emiliano

La ventaja del Parma se consolidó en el segundo tiempo con la inclusión de Simone Lontani en la alineación titular. Lontani concretó el segundo tanto de su equipo, aprovechando un error defensivo que derivó en un gol en propia puerta de Davide Zappacosta, quien despejó el balón hacia su propio arco en un momento crítico del partido.

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Defensas sólidas ante presión constante del Atalanta

A pesar de la derrota, el Atalanta mantuvo una presión constante durante la primera mitad, generando varios tiros al arco y tiros de esquina ejecutados por jugadores como Nicola Zalewski y Jonathan Rowe. La portería del Parma, defendida por Giovanni Daffara, mostró una resistencia excepcional al rechazar disparos de Nikola Krstovic y Éderson Silva.

Cambios tácticos y minutos finales del encuentro

En la etapa complementaria, ambos equipos realizaron ajustes estratégicos con cambios de jugadores. El Atalanta introdujo a Javison Idele por Davide Zappacosta, mientras que Kamaldeen Sulemana entró para reemplazar a Jonathan Rowe en un intento por revertir el marcador en los minutos finales de la disputa.