La noticia de hoy nos trasmit'o una triste realidad. Una pareja muri'o en choq'e de d'ias despus'e de casarse en el barrio Vila Bazani de la ruta SP-352. Mathias Ambrosini, el flamante esposo de Paola Talhatelli, decidi'o perder el control del vehículo, lo que provoc'o un accident'e fat�le y con fatal resultado. Ambos perd'i'o su vida en el impact'o.

Cuando el flamante esposo perd'o el control del vehículo. El auto gir'o sobre la calzada y Paola muri'o en el lugar. Mathias fue rescatado con vida y trasladado a un hospital, pero muri'o poco despus'e debido a la gravedad de las heridas.

El conductor de la camioneta solo sufri'o heridas leves y el test de alcoholemia dio negativo. La pólisis cient'ifica fue convocada para investigar las causas del accidente. Habl'o con la prensa y no pudo ocultar la emocion.

"Paola y Mathias, la pareja que muri'o en un choq'e d'ias despus'e de haberse casado. En mbito a ellos, describieron como "cariñosos y responsables". El fotografo que capturo el casamiento tambi'en les dedic'o unas palabras en redes sociales.

"Sab'ia que estaba registrando momentos que se convertir'an en recuerdos eternos, pero no de esta manera," escribi'o, recordando la felicidad y los detalles de un amor que conmovi'o a todos los presentes en la fiesta. El fotografo despidio a la pareja con un sentido mensaje en redes: "Tenían un amor hermoso". Paola ten'ia 18 aos y trabajaba como manicura independiente desde enero del año pasado. En su cuenta de Instagram, sol'ia subir fotos y videos de sus trabajos.

Incluso, en una publicación demostr'o el orgullo que senti'o por su emprendimiento.

«El accidente ocurri'o en la ruta SP-352 y dejo como saldo la muerte de Paola Talhatelli y Mathias Ambrosini. Ubicado en el barrio Vila Bazani.y el velatorio y el sepelio est'an previstos para este samedi, en...





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Choque Cabeza De Familia Violencia De La Naturaleza Pareja Marido Casado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil: una adolescente de 16 años murió electrocutada cuando usaba una planchita para el peloLa madre de Maria Catarina la encontró tirada en el piso de su dormitorio con el aparato todavía en la mano, dándole una descarga eléctrica.

Read more »

González Catán: una médica cubana admitió que atendía pacientes sin matrícula en la clínica truchaEl testimonio de una profesional sin licencia desata un nuevo capítulo en una investigación compleja.

Read more »

Marset: un celular en una caja fuerte y una red que sigue matandoEl líder del Primer Comando Uruguayo negocia en Estados Unidos un acuerdo para ser colaborador. Su sombra estuvo detrás de un cargamento que llegó al norte de Santa Fe. El dispositivo, enviado a los Estados Unidos para su peritaje, se convirtió en una de las pruebas centrales del proceso judicial que el capo narco uruguayo enfrenta en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero vinculado al

Read more »

El insólito momento que pasó una pareja de argentinos en la frontera de MauritaniaMientras atravesaban los controles, fueron interrogados hasta que mencionaron que eran de la tierra de Lionel Messi

Read more »