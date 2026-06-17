Pareja argentina muestra casas de clase media en Kansas: 270 m², sótano y jardín por US$500.000

Giselle y Nicolás, argentinos en Kansas, explican cómo la calidad de las escuelas públicas determina el precio de las viviendas y muestran las características de una casa típica de clase media en los suburbios.

Giselle y Nicolás, una pareja argentina que reside desde hace nueve años en los suburbios de Kansas City, en el estado de Kansas, compartieron su experiencia sobre el mercado inmobiliario local y cómo la calidad de las escuelas públicas impacta directamente en el valor de las propiedades.

En diálogo con TN, explicaron que en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, la educación pública es un factor determinante a la hora de elegir un barrio. Las escuelas tienen un puntaje público, y las zonas con mejores calificaciones son las más demandadas, lo que eleva los precios de las viviendas.

Ellos viven en un vecindario cerrado, Symphony Hills en Olathe, donde las casas de clase media rondan los 270 metros cuadrados distribuidos en tres niveles: planta baja con espacios integrados y conexión al garaje, primer piso con cuatro dormitorios y dos baños, y un sótano que puede usarse como depósito o sala de juegos. El jardín tiene unos 700 metros cuadrados y el precio promedio es de 500.000 dólares.

Las expensas anuales son de 350 dólares e incluyen acceso a áreas comunes y una pileta olímpica. La construcción es típicamente estadounidense, con estructura de madera y paredes de durlock, lo que brinda un excelente aislamiento térmico para soportar los climas extremos de la región, con veranos calurosos e inviernos fríos.

Giselle, fundadora de Los Andes Properties, una empresa que compra propiedades deterioradas, las remodela y las alquila o vende, destaca que el sistema de agentes inmobiliarios es obligatorio y cada parte tiene su representante exclusivo, evitando el contacto directo con el dueño. Además, existen aplicaciones públicas donde se puede consultar el puntaje de las escuelas, los impuestos y otros datos de cada propiedad, una transparencia que no existe en Argentina.

La pareja viaja dos veces al año a su país natal y aunque valoran las oportunidades profesionales y la calidad de vida en Kansas, extrañan a su familia y no descartan regresar en el futuro. Consideran que el verdadero éxito es estar cerca de los seres queridos, y aunque han logrado sus metas profesionales, el arraigo emocional pesa más.

El barrio donde viven es residencial, con calles arboladas y centros comerciales cercanos, y está conectado por autopistas que permiten llegar al centro de Kansas City en unos 35 minutos. Las casas de clase media en esta zona ofrecen un gran tamaño en comparación con lo que se obtendría por el mismo precio en ciudades costeras como Miami o Nueva York.

La educación pública de excelencia es el principal atractivo para las familias jóvenes, que eligen dónde vivir en función del colegio al que quieren mandar a sus hijos. La pareja argentina ha sabido adaptarse a este sistema y valora la seguridad, el espacio y la calidad de vida que ofrece el medio oeste estadounidense.

Sin embargo, el vínculo con Argentina sigue siendo fuerte, y cada regreso se vuelve más difícil. La historia de Giselle y Nicolás refleja cómo la inmigración implica equilibrar oportunidades profesionales y afectos, y cómo el mercado inmobiliario es un reflejo de las prioridades culturales de cada país





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