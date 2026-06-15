Paredes y Tagliafico en duda para el debut de Argentina en la Copa América

El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, y el lateral izquierdo de la selección, Nicolás Tagliafico, se encuentran en duda para el primer partido de Argentina en la Copa América 2024 tras sufrir sendas lesiones musculares durante la preparación. Paredes, afectado en el isquiotibial izquierdo, y Tagliafico, con una dolencia en el sóleo del mismo lado, trabajaron por separado en el último entrenamiento en Kansas. Si bien su evolución genera optimismo, el cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, tomará la decisión final sobre su disponibilidad a última hora, considerando la falta de variantes en sus puestos y la proximidad del debut ante Canadá.

El entorno de la Selección argentina, a pocos días de su debut en la Copa América 2024 , se mantiene en vilo por la situación física de dos pilares históricos del ciclo de Lionel Scaloni : el mediocampista Leandro Paredes y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico .

Ambos jugadores arrivedaron a la concentración de Kansas con problemas musculares y su participación en el primer partido del Grupo A, a disputarse el martes contra Canadá, pende de un hilo. El último entrenamiento del domingo en el Compass Minerals National Performance Center, el primero con los 26 jugadores convocados, dejó algunas pistas, pero no una respuesta definitiva.

Paredes, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso entre Boca Juniors y la Universidad Católica, trabajó a la par del grupo durante la semana previa al viaje a Estados Unidos y participó en la sesión de fútbol. Esta evolución es un indicio positivo, aunque fuentes cercanas al cuerpo técnico confirmaron que todavía no está en condiciones de ser titular y su presencia en el banquillo está sujeta a una última evaluación.

La preocupación se acrecienta considerando que el ex jugador de Roma y PSG estuvo ausente en apenas el 25% de los partidos de la era Scaloni, siendo una pieza fundamental del mediocampo campeón del mundo. La situación de Tagliafico es más incierta. El defensor del Olympique de Marsella se lesionó en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso contra Honduras y, pese a viajar con la delegación, su proceso de recuperación ha sido lento.

El parte médico oficial emitido por la Asociación del Fútbol Argentino señaló que el futbolista "continúa trabajando una parte en gimnasio y otro bloque en campo junto a uno de los kinesiólogos del plantel mostrando una evolución favorable". Esta declaración, considerada un guiño por los periodistas acreditados, sugiere que el cuerpo médico y técnico mantienen la esperanza.

Sin embargo, se meditará "hasta último momento" la decisión más acertada, ya que su participación, aunque sea como suplente, no está asegurada. La necesidad de cubrir el lateral izquierdo es crítica para Scaloni, quien cuenta con muy pocas variantes puras en esa posición. La posible ausencia simultánea de Tagliafico y el también lesionado Marcos Acuña, quien tiene una sobrecarga, dejaría el flanco defensivo izquierdo desprotegido, forzando a improvisar o a modificar el esquema táctico.

La presión sobre el cuerpo técnico es máxima. La lista definitiva de 26 jugadores ya fue presentada a la CONMEBOL y, salvo casos de lesión grave certificada por el médico de la selección, no podrá ser alterada. Esto significa que, si bien Paredes y Tagliafico están "descarpados" para el primer partido a horas del martes, si su estado empeora o no se sienten competitivos, no podrán ser reemplazados por otros futbolistas de la pre-lista.

Scaloni, conocido por su meticulosidad y su cercanía con el plantel, está evaluando minuciosamente cada señ corporal. La intención es no arriesgar a los jugrones, pero tampoco debilitar un equipo que busca revalidar el título continental y preparar el camino hacia la defensa del título mundial. La concentración en Kansas transcurre con un ambiente de cautela, concentración y esperanza, mientras los médicos y kinesiólogos trabajan incansablemente para tener a todos disponibles.

La respuesta final, que podría anunciarse el mismo martes por la mañana, definirá gran parte del esquema inicial ante Canadá y marcará el rumbo de la Copa América para el vigente campeón del mundo





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