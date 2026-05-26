El DT xeneize paró otro equipo en la práctica de este martes, con tres cambios importantes para enfrentar a la Católica. La dupla de Zeballos y Giménez tendrá la misión de ganarle a la Católica, y el DT está confiado en que puedan hacerlo.

Paredes adelante y el pibe Aranda atrás, las esperanzas de Boca en la Libertadores . El DT xeneize paró otro equipo en la práctica de este martes.

Los tres cambios que se perfilan para enfrentar a la Católica son el resultado de una serie de suspensiones y lesiones. Dos de los jugadores suspendidos ya eran obligados a no jugar, mientras que un tercero se sumó debido a una lesión inesperada. El DT ratificó a los 11 jugadores que paró el lunes en la práctica, pero con algunas modificaciones.

Ander Herrera se movió a cubrir la ausencia de Tomás Belmonte, mientras que Exequiel Zeballos se convirtió en la opción para cubrir la baja de Merentiel. El santiagueño, que disputará su último partido con la azul y oro, se le presenta una chance única de irse por la puerta grande.

La formación que paró el DT en la práctica de este martes puede ser la última que dirija como DT de Boca, ya que a Sifón se le vence el contrato el 30 de junio. El resultado del jueves, aunque sea a favor, ni siquiera le alcanzará para continuar en el cargo.

El 11 de Boca para enfrentar a la Católica será Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Ezequiel Zeballos, Milton Giménez. La dupla que tendrá la misión de ganarle a la Católica es la que más ha llamado la atención de los aficionados. La lesión de un jugador clave y la suspensión de otro han dejado al DT con pocas opciones para cambiar la formación.

Sin embargo, el DT ha demostrado su capacidad para adaptarse a las situaciones y encontrar soluciones. La práctica de este martes fue un ensayo de fútbol, pero también fue una oportunidad para el DT de evaluar a sus jugadores y encontrar la mejor formación para enfrentar a la Católica. La competencia en la Copa Libertadores es feroz, y Boca no puede dar ventajas de ningún tipo.

El partido del jueves será un desafío importante para el equipo, pero también una oportunidad para demostrar su valor y su capacidad para ganar. La dupla de Zeballos y Giménez tendrá la misión de ganarle a la Católica, y el DT está confiado en que puedan hacerlo. La práctica de este martes fue un ensayo de fútbol, pero también fue una oportunidad para el DT de evaluar a sus jugadores y encontrar la mejor formación para enfrentar a la Católica.

La competencia en la Copa Libertadores es feroz, y Boca no puede dar ventajas de ningún tipo. El partido del jueves será un desafío importante para el equipo, pero también una oportunidad para demostrar su valor y su capacidad para ganar. La dupla de Zeballos y Giménez tendrá la misión de ganarle a la Católica, y el DT está confiado en que puedan hacerlo.

La práctica de este martes fue un ensayo de fútbol, pero también fue una oportunidad para el DT de evaluar a sus jugadores y encontrar la mejor formación para enfrentar a la Católica. La competencia en la Copa Libertadores es feroz, y Boca no puede dar ventajas de ningún tipo. El partido del jueves será un desafío importante para el equipo, pero también una oportunidad para demostrar su valor y su capacidad para ganar.

La dupla de Zeballos y Giménez tendrá la misión de ganarle a la Católica, y el DT está confiado en que puedan hacerlo





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