Paralización de colectivos en el AMBA: caos y reducción de servicios

La situación más compleja del sector la atraviesan los choferes y unidades pertenecientes a la empresa MOGSM, cuyo servicio se encuentra totalmente interrumpido. Por otra parte, el Grupo MOQSA informó formalmente que sus unidades operan pero con un esquema reducido, existiendo una preocupante demora en el envío del dinero correspondiente a los subsidios estatales.

El sorpresivo paro de colectivos genera un verdadero caos para miles de usuarios que intentan viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires. Debido a diversos conflictos gremiales y económicos , múltiples empresas decidieron paralizar sus servicios o funcionar con esquemas de emergencia durante toda la jornada de este viernes.

La situación más compleja del sector la atraviesan los choferes y unidades pertenecientes a la empresa MOGSM, cuyo servicio se encuentra totalmente interrumpido. Por otra parte, el Grupo MOQSA informó formalmente que sus unidades operan pero con un esquema reducido, existiendo una preocupante demora en el envío del dinero correspondiente a los subsidios estatales.

El listado de las líneas afectadas en base a la información de Paro de Bondis actualizada por las propias prestadoras de transporte metropolitano, este es el cronograma de circulación para el día de la fecha: Líneas de paro total (sin servicio): 333, 407, 437 y 707. Líneas con servicio reducido: 22, 159, 219, 300, 372, 383, 584, 603 y 619





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