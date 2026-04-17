Paraguayo Buscado por Delitos Graves Capturado en Buenos Aires Tras Años a la Fuga

Un hombre de nacionalidad paraguaya, identificado como "Derli", fue detenido en San Vicente, provincia de Buenos Aires, después de evadir a la justicia desde 2020. Contaba con un pedido de captura internacional por graves delitos como violación y robo agravado, además de ser acusado por el abuso de una menor en Argentina.

Un ciudadano paraguayo, conocido bajo el alias de "Derli", ha sido finalmente detenido en la localidad de San Vicente, situada en la provincia de Buenos Aires. Su captura pone fin a una prolongada fuga que se extendía desde el año 2020, periodo durante el cual pesaba sobre él un pedido de captura internacional. Las acusaciones en su contra son de extrema gravedad, incluyendo cargos por violación y robo agravado , delitos por los cuales era buscado por la justicia de su país natal.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras una meticulosa investigación que abarcó el análisis exhaustivo de registros telefónicos y la monitorización de redes sociales, logró identificar su paradero. Sumado a esto, "Derli" enfrenta serias acusaciones en territorio argentino, específicamente por el presunto abuso de una niña de 9 años ocurrido en el barrio de Villa Zavaleta. El origen de este caso se remonta a febrero del año 2020, momento en el cual el ahora detenido fue denunciado formalmente por abuso sexual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de ese instante, los investigadores emprendieron un arduo proceso de inteligencia, recurriendo al entrecruzamiento de comunicaciones y a sofisticadas pericias digitales. El objetivo principal era reconstruir cada uno de sus movimientos posteriores a la denuncia y anticipar sus posibles estrategias de ocultamiento. Durante esta prolongada pesquisa, los efectivos lograron detectar indicios que sugerían que el prófugo se había refugiado temporalmente en la provincia de Misiones, en el noreste argentino. Armados con esta nueva información y pistas cruciales, los agentes de la División Delitos Contra la Integridad Sexual intensificaron los esfuerzos, logrando finalmente ubicar su actual escondite en San Vicente. Se presume que su intención al establecerse en esta zona era la de evitar ser localizado y capturado por las autoridades. La detención se llevó a cabo en la vía pública, específicamente en las inmediaciones del Barrio Hospital, tras un discreto operativo de vigilancia encubierta que culminó con su aprehensión. El procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de los protocolos legales, contando con la intervención del Juzgado de Garantías local, organismo que emitió el exhorto judicial correspondiente para facilitar la acción policial. El individuo detenido poseía un pedido de captura internacional activo, librado por la Justicia de Paraguay, por delitos de coacción sexual, violación y robo agravado. De acuerdo con los detalles que emergieron de la investigación, el incidente que desencadenó la búsqueda internacional habría ocurrido el 26 de enero de 2020, cuando el sospechoso presuntamente abusó de una adolescente de 15 años y, posteriormente, le sustrajo su teléfono celular tras amenazarla con un arma de fuego. Tras su ingreso a territorio argentino, la gravedad de su situación judicial se vio ampliada al ser también denunciado por el aberrante abuso de una niña de 9 años en el barrio de Villa Zavaleta. Tras su arresto, "Derli" quedó formalmente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, bajo la supervisión de la jueza Karina Zucconi. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles acerca de un eventual proceso de extradición que podría enfrentar en las próximas semanas. La comunidad espera que se haga justicia y que los responsables de tan graves delitos sean debidamente sancionados





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