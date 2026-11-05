Paraguay: Senado convoca a Santiago Peña para juicio político por escándalo bancario

El Senado de Paraguay cita a Santiago Peña este viernes para ejercer su defensa en el juicio político iniciado tras el colapso del Ueno Bank y el manejo de fondos.

El Senado de Paraguay ha emitido la citación oficial para que el expresidente Santiago Peña se presente ante la cámara alta y ejerza su derecho constitucional a la defensa. Este paso procedure se da inmediatamente después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el inicio del juicio político contra el mandatario renunciado. La convocatoria establece que la audiencia tendrá lugar este viernes a las 10:00 de la mañana, hora local, en un contexto de alta tensión política y social en el país sudamericano.

Detalles del Proceso Legislativo

La sesión en la que los legisladores decidieron dar el paso formal concluyó después de las 19:00 horas. Durante este encuentro, los miembros del equipo acusador, compuesto por diputados, presentaron sus argumentos centrales. El foco de la discusión se centró en las decisiones tomadas por el Ejecutivo en relación con los fondos de previsión social de los trabajadores paraguayos, los cuales quedaron expuestos al colapso financiero del Ueno Bank. La decisión de avanzar con el juicio representa un hito crítico en la investigación de las responsabilidades políticas y administrativas.

Also read Crisis en Paraguay: Santiago Peña presenta su renuncia a la Presidencia

Carga de la Acusación y Testimonios

El diputado Pedro Gómez, quien forma parte del equipo acusador, declaró que existen evidencias de que el expresidente ordenó modificaciones en la gestión pública. Gómez afirmó textualmente que hay montón de cosas que el presidente de la República, actuando como árbitro, dio la orden de cambiar. Estas declaraciones intensifican la presión sobre la defensa de Peña, ya que sugieren una intervención directa en los mecanismos de control de los fondos estatales. La acusación sostiene que estas órdenes fueron clave para permitir la exposición de los ahorros ciudadanos en la entidad bancaria fallida.

Advertisement

Posición de Santiago Peña y Próximos Pasos

A pesar de que se desconoce su ubicación actual, Santiago Peña ha manifestado su intención de colaborar plenamente con las instituciones competentes. El expresidente ha asegurado que presentará su defensa con argumentos y pruebas, respetando la Constitución y las instituciones de la República. En su declaración, afirmó que su comparecencia no responde a un orgullo personal, sino a una responsabilidad frente al pueblo paraguayo para rendir cuentas y dar explicaciones sobre los hechos. Añadió que cualquiera que haya infringido la ley debe responder ante la Justicia.

Impacto Social y Respuestas Políticas

El desarrollo del juicio político se enmarca en un contexto de protestas generalizadas que exigen transparencia y justicia. Peña reafirmó que la ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Su declaración busca equilibrar la defensa personal con el deber de esclarecer lo ocurrido, determinando las responsabilidades correspondientes. Mientras el expresidente prepara su exposición legal, la opinión pública y los sectores afectados por la crisis bancaria observan atentamente los pasos que dará la justicia paraguaya para restaurar la confianza en las instituciones financieras y políticas del país.