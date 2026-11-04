Paraguay resuelve Ueno Bank: Protestas y crisis política tras colapso financiero

El Banco Central de Paraguay inicia resolución de Ueno Bank por solvencia crítica. Miles de ahorristas protestan mientras el presidente Peña enfrenta acusaciones políticas.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso este martes, por unanimidad, iniciar un procedimiento de resolución oficial para Ueno Bank, una entidad financiera que atravesaba enormes problemas de solvencia los cuales permanecieron ocultos hasta esta fecha. La decisión se tomó tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, según un comunicado emitido por la autoridad monetaria.

Mecanismo de Resolución Bancaria

La institución supervisora ordenó a los administradores actuales verificar la situación patrimonial del Ueno Bank con urgencia. Estos deberán preservar sus activos y ejecutar las acciones previstas en la ley para el desarrollo ordenado del procedimiento de intervención. El objetivo es gestionar la salida de la entidad del sistema financiero sin provocar un caos mayor en la economía local.

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Para calmar el pánico entre los usuarios, el BCP informó que los depósitos de los ahorristas cuentan con una garantía estatal completa. Esta cobertura aplica tanto para personas físicas como jurídicas, asegurando que el dinero no se pierda durante la gestión de la quiebra técnica. Dicha garantía deberá pagarse en un plazo específico desde que se hubiere aprobado la resolución de la entidad, aunque podría extenderse otros 15 días adicionales si fuera necesario para completar las auditorías.

Conflictos Políticos y Renuncias

Este evento ha reacendido las tensiones políticas alrededor del presidente Santiago Peña, quien lleva gobernando desde agosto de 2023. El mandatario ha enfrentado críticas severas por haber sido vinculado al grupo propietario de Ueno Bank, manteniendo supuestos vínculos empresariales hasta marzo de 2025. Los opositores argumentan que la lentitud en la respuesta agrava la crisis.

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Una de las decisiones más cuestionadas de Peña fue nombrar a Carlos Carvallo, entonces máximo responsable de Ueno Bank, para dirigir el BCP. Esta designación fue denunciada inmediatamente por críticos como un conflicto de intereses flagrante. En una rueda de prensa el martes, Carvallo confirmó que ha puesto su cargo a disposición y destacó que su renuncia ya está firmada, poniendo fin a su etapa como supervisor de la entidad fallida.

Impacto en Ahorristas y Pensionados

Ueno Bank controla los recursos de más de 2,94 millones de clientes, cifras registradas en junio pasado por la propia institución. La magnitud de la afectación incluye a sectores vulnerables como los pensionados. Se estima que cerca de 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) quedaron atrapados en la entidad, incluyendo los ahorros de 32.000 jubilados que dependen de estos fondos para su subsistencia.

También permanecen retenidos fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú. Una de las complejidades técnicas que presenta el escenario actual es cómo pagarle a quienes tenían abiertas cuentas en otra entidad o cómo entregarles el dinero en efectivo de manera masiva y segura. Liana Caballero, integrante del directorio, asumió de manera interina la dirección del BCP tras la salida de Carvallo.

Protestas Ciudadanas y Exigencias

La indignación social se manifestó con manifestaciones frente al Congreso de Paraguay. Un grupo de ciudadanos se congregó en una vigilia de protesta para exigir la devolución inmediata de sus fondos y un juicio político contra el presidente Peña. Con carteles y parlantes portátiles, los manifestantes, que se describen como autoconvocados, dijeron a la agencia de noticias que dormirían la madrugada de este miércoles en la plaza de Armas, contigua al Parlamento.

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Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la movilización, indicó que solicitarán mediante firmas el cierre definitivo de la entidad financiera. Respalda el pedido de juicio político contra Peña, afirmando que no quieren más que sea el presidente quien gestione la crisis. Ramírez criticó duramente a los integrantes del emisor, acusándolos de enriquecerse ellos su bolsillo y dejar gente que esté sufriendo.

Tras la captura de los ocho directivos de Ueno Bank, siendo el último Miguel Almada, Ramírez advirtió que aún faltan detenciones dentro de la jefatura del banco. Él mismo dijo haberse quedado sin recursos después de que su salario fuera congelado en medio del proceso emprendido por el BCP. Centenares de personas se habían dado cita previamente en el Panteón de los Héroes en Asunción, pero fueron dispersadas por la Policía a raíz de desórdenes que Ramírez atribuyó a infiltrados.