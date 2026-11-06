Paraguay: Renuncia de Santiago Peña y crisis tras colapso de Uno Bank

Santiago Peña renuncia en Paraguay por el colapso de Uno Bank. Protestas en Asunción exigen justicia por el uso de fondos públicos y el aumento del dólar.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su renuncia al cargo como consecuencia directa del grave colapso financiero de Uno Bank. Esta medida drástica responde a la crisis institucional más severa experimentada en el país durante los últimos años. La decisión política se produce en medio de un intenso malestar social y una presión ciudadana sin precedentes en la capital, Asunción.

Impacto económico del corralito en la vida cotidiana

La economía nacional ha entrado en un estado de descomposición total para la población, con efectos devastadores en el poder adquisitivo de los hogares. Los ciudadanos reportan un incremento vertiginoso del tipo de cambio del dólar, el cual ha subido aproximadamente un 600 por ciento. Este valor pasó de estar en 5.000 guaraníes a situarse en 6.500 guaraníes o más, una cifra que la ciudadanía considera inaceptable y insostenible ante la falta de liquidez.

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Exigencias de justicia y juicio político inmediato

Los manifestantes en las calles de Asunción han solicitado medidas ejemplares contra los responsables de lo que consideran un vaciamiento deliberado de los recursos nacionales. Se exige la aplicación del juicio político conforme a la ley para Santiago Peña y para todas las personas vinculadas directamente con el caso de Uno Bank. La demanda ciudadana incluye también el embargo de todos los bienes inmuebles y financieros de los implicados en la crisis.

Uso de fondos públicos del IPS y jubilados

Las denuncias detallan que se utilizó un monto de 800 millones de dólares de dinero público para inyectar capital en el banco privado. Estos recursos provenían de entidades públicas, incluyendo específicamente los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y las jubilaciones correspondientes. El dinero se prestó a amigos y allegados al poder, dejando sin sus ahorros a más de 3 millones de paraguayos afectados por la medida.

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Protesta cruzada contra Javier Milei y Argentina

Los protestantes han dirigido mensajes directos a la sociedad argentina, cuestionando las similitudes ideológicas entre el modelo liberal argentino y las acciones tomadas en Paraguay. Durante las manifestaciones, se escucharon cánticos de rechazo cruzado dirigidos a ambos mandatarios, vinculando la gestión de Santiago Peña con la aprobación del Decreto 1103/26 en Argentina. Este decreto, mencionado en el contexto, establece una triple feriada y una próxima semana laboral de solo dos días, generando tensión política regional.

Comparecencia ante el Congreso y próximos pasos

El contexto legal y político indica que Santiago Peña deberá comparecer ante el Congreso este viernes para dar explicaciones sobre su gestión. Esta comparecencia es un paso crucial en el proceso de transición política que se desencadenó por la caída de la institución bancaria. La ciudadanía mantiene su posición firme exigendo transparencia y responsabilidad penal por el uso discrecional de los fondos estatales.