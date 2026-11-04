Paraguay: Protestas masivas y crisis tras intervención de Ueno Bank

Multitudinarias protestas en Asunción exigen protección de ahorros tras la disolución de Ueno Bank. El presidente Santiago Peña promete proteger los depósitos mientras aumenta la tensión social.

Centenares de ciudadanos se manifestaron con fuerza en las calles del centro de Asunción tras la decisión del Banco Central del Paraguay de disolver a Ueno Bank. Los manifestantes reclamaron directamente al presidente Santiago Peña la devolución inmediata de los fondos depositados por miles de familias paraguayas.

Intervención bancaria provoca tensión en capital

La reunión masiva en las arterias principales de la capital desembocó en momentos de alta fricción con las fuerzas de seguridad del Estado. Las imágenes registradas en el lugar muestran una atmósfera de confrontación, con cientos de personas congregadas gritando consignas y grabando los hechos con sus teléfonos móviles.

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Ante el avance de la multitud, ocurrieron forcejeos, empujones y acciones de represión en las que los uniformados intentaron replegar a los grupos. La respuesta colectiva incluyó el alzamiento de brazos y las grabaciones del accionar policial mientras se exigían respuestas institucionales inmediatas.

El área permanece bajo estricta vigilancia policial debido al riesgo de que se renueven los focos de protesta en las próximas horas. La renuncia del jefe del Banco Central se presenta como un intento del gobierno para frenar la escalada del conflicto social en Paraguay.

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Discurso presidencial y promesa de protección

El presidente Santiago Peña utilizó un video difundido por los canales oficiales para dirigirse a la ciudadanía y explicar las acciones del Poder Ejecutivo. Reconoció su plena conciencia sobre la preocupación que generaron los sucesos recientes a miles de paraguayos.

Peña buscó transmitir empatía y firmeza, afirmando que detrás de cada ahorro está el esfuerzo y el trabajo de los ciudadanos. Declaró que la prioridad del Gobierno del Paraguay es proteger con toda la fuerza el fruto de ese trabajo y asegurar la devolución de los recursos.

Situación laboral y pagos antes de Navidad

En medio de la crisis financiera, el Gobierno firmó la Disposición 1424/2026, un mecanismo que afecta directamente a la estabilidad laboral. Este acuerdo contempla el pago de un monto específico a los trabajadores formales del sector.

Los empleados en blanco con 10 años de antigüedad recibirán $2.268.356 antes de la temporada navideña. Esta medida se implementa para mitigar el impacto económico mientras se resuelve la situación bancaria, manteniendo la calma social en un momento de incertidumbre.