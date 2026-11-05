Paraguay pierde imagen internacional tras crisis de Ueno Bank

La crisis del Ueno Bank genera fuga de capitales y pone en riesgo la calificación de grado de inversión de Paraguay. Analistas advierten sobre el daño reputacional y la incertidumbre en los mercados financieros.

La estabilidad financiera y la reputación internacional de Paraguay sufren un impacto significativo tras la crisis generada por el cierre del Ueno Bank. Este evento ha provocado una preocupación generalizada entre los inversionistas, quienes han iniciado un proceso activo de retiro de depósitos hacia el extranjero. La imagen del país como destino seguro para la inversión extranjera, construida durante más de dos décadas, está siendo cuestionada por esta situación imprevista en el sistema bancario local.

Impacto en la imagen y retirada de capitales

El analista económico Amilcar Ferreira señaló a LPO que existe un daño directo en la imagen país debido al escándalo. Desde el inicio del proceso de resolución, múltiples medios internacionales han cubierto el caso, lo que ha llevado a las calificadoras de riesgo a observar a Paraguay con mayor cautela. Ferreira afirmó que es fundamental que las instituciones actúen con implacabilidad para solucionar el problema y llevar a la justicia a todos los responsables implicados.

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La incertidumbre ha provocado nerviosismo en el mercado, generando intranquilidad entre los operadores financieros. Muchos clientes con patrimonios importantes han comenzado a retirar su dinero de Paraguay por temor a perder sus fondos. Esta salida de capitales refleja una pérdida de confianza inmediata en la capacidad del sistema local para proteger los ahorros de manera efectiva frente a shocks institucionales.

Presión sobre el grado de inversión y el dólar

El primer efecto concreto de esta inestabilidad es el aumento en la demanda del dólar en los últimos días. Stan Canova, otro analista consultado, explicó que los poseedores de guaraníes buscan convertir sus divisas para transferir el dinero al exterior o dejar sus inversiones en stand by hasta que se resuelva la crisis. Esta fuga de capitales no solo afecta a los ahorristas individuales, sino que también presiona la estabilidad macroeconómica del país.

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JP Morgan ya ha advertido sobre el deterioro en la percepción de riesgo de los bonos paraguayos, especialmente debido a la incertidumbre sobre la respuesta institucional. Existe el temor fundado de que el país retroceda en los avances logrados para obtener el grado de inversión. Si la situación no se resuelve con rapidez y transparencia, la confianza de los mercados internacionales podría debilitarse aún más, elevando el costo de financiamiento para el Estado y las empresas privadas.

Desafíos institucionales y posición gubernamental

A pesar de los esfuerzos del expresidente Santiago Peña por minimizar el caso y asegurar que el 98 por ciento de los ahorros serían recuperados, la percepción externa sigue siendo negativa. Los mecanismos de supervisión del sistema bancario y la capacidad de las instituciones para garantizar previsibilidad a los capitales están en duda. El Banco Central del Paraguay (BCP) insiste en que el caso es puntual, pero la falta de claridad jurídica influye directamente en las decisiones de los inversionistas.

Los gremios advierten que el efecto de la crisis puede ser mayor de lo previsto, afectando especialmente a los cuentapropistas y pequeños ahorristas. La pérdida de confianza no se limita al sector bancario; también puede afectar las decisiones de inversión, los proyectos empresariales y los planes de crecimiento de las compañías que tenían previsto instalarse o ampliar operaciones en Paraguay. La recuperación de la confianza requerirá acciones firmes y transparentes por parte de las autoridades competentes.